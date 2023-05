Microsoft a mis en ligne une nouvelle interface pour les utilisateurs de OneDrive avec un compte professionnel ou scolaire. Cette nouvelle page d'accueil OneDrive est à la fois une mise à niveau fonctionnelle et visuelle. Faisons le point sur les changements.

Le nouveau OneDrive Home, ou la nouvelle page d'accueil OneDrive si vous préférez, doit vous permettre de trouver plus facilement vos documents, notamment avec la section "Pour vous" avec des suggestions basées sur l'intelligence artificielle. Ces suggestions sont accompagnées par une liste des fichiers ouverts récemment et des fichiers mis en favoris. On peut aussi filtrer facilement les fichiers par type, que ce soit du Word, de l'Excel, du PowerPoint ou du PDF.

Par ailleurs, Microsoft a fait évoluer l'interface de OneDrive de cette façon :

La section " Partagé " recense l'ensemble des fichiers partagés avec vous ou par vous , quel que soit l'endroit où un fichier a été partagé, qui l'a partagé ou s'il a été partagé en interne ou en externe.

" recense l'ensemble , quel que soit l'endroit où un fichier a été partagé, qui l'a partagé ou s'il a été partagé en interne ou en externe. La vue " Personnes " organise les fichiers en fonction des personnes avec lesquelles vous travaillez. Microsoft précise : "Nous avons créé cette expérience contextuelle et adaptative pour vous aider à trouver rapidement les fichiers sur lesquels vous travaillez ensemble."

" organise les fichiers en fonction des personnes avec lesquelles vous travaillez. Microsoft précise : "Nous avons créé cette expérience contextuelle et adaptative pour vous aider à trouver rapidement les fichiers sur lesquels vous travaillez ensemble." La vue "Réunions" donne accès aux fichiers des réunions passées et des réunions à venir, notamment tous les fichiers partagés au cours de vos réunions, ainsi que vos conversations, notes et Loops.

OneDrive va permettre à l'utilisateur de changer la couleur de certains dossiers. Une option qui devrait s'avérer pratique pour identifier facilement un dossier spécifique dans la masse de dossiers d'un espace OneDrive.

Pour les adeptes du travail hors connexion, sachez qu'il sera possible de modifier un fichier en mode hors connexion à partir du navigateur directement. Autrement dit, il n'est plus nécessaire d'utiliser forcément l'application lourde (Word, Excel, etc...) pour éditer le fichier. À ce sujet, Microsoft précise : "L'option "Disponible hors connexion" vous permettra de vous déconnecter et de continuer à travailler sur des fichiers dans votre navigateur, les modifications étant automatiquement synchronisées avec OneDrive une fois que vous serez de nouveau en ligne."

Enfin, Microsoft a amélioré l'expérience utilisateur lors du partage d'un élément, notamment lorsque l'on souhaite obtenir un lien de partage : "Nous avons reconstruit la boîte de dialogue de partage pour qu'elle soit moins encombrée et plus simple à utiliser. Nous avons également amélioré l'expérience de "copie de lien", de sorte que vous obtenez une confirmation claire à l'écran que le lien a été copié, et que la confirmation s'annule d'elle-même, ce qui vous évite de cliquer."

Tous les nouveaux éléments ne sont pas visibles dès maintenant. Le déploiement sera effectué progressivement au cours du trimestre ou de l'année, en fonction de chaque nouveauté. Microsoft Teams va aussi profiter de toutes les améliorations évoquées dans cet article au sein de l'onglet "Fichiers" de cette application.

Source