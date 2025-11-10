Microsoft travaille sur des améliorations pour Windows 11 avec deux nouveautés disponibles aux testeurs du programme Insider : une nouvelle version de Quick Machine Recovery et une gestion simplifiée de Smart App Control (SAC), désormais plus flexible. Quelles sont les nouveautés ? Faisons le point.

Quick Machine Recovery : un dépannage plus rapide et plus intelligent

La fonctionnalité Quick Machine Recovery (Récupération machine rapide, sur une version française) a été mise au point par Microsoft dans le cadre de l’initiative Windows Resiliency Initiative, en réponse à la panne mondiale provoquée par une mise à jour défectueuse de CrowdStrike Falcon. Pour rappel, cette fonctionnalité permet de réparer à distance un poste Windows incapable de démarrer, sans avoir à intervenir physiquement : une approche intéressante pour les administrateurs.

Ainsi, si une machine sous Windows 11 ne peut pas démarrer à cause d’un pilote défaillant ou d’un changement de configuration, le système bascule automatiquement dans l’environnement de récupération (WinRE). De là, l’outil Quick Machine Recovery (QMR) se connecte à Internet pour transmettre les données de l'incident aux serveurs Microsoft, qui peuvent alors identifier le problème et déclencher une action de réparation.

La nouveauté annoncée par l’équipe Windows Insider réside dans la simplification du processus : "Sur les PC où les paramètres « Récupération machine rapide » et « Rechercher automatiquement des solutions » sont tous deux activés, QMR effectue désormais une analyse unique par défaut au lieu de répéter les analyses en boucle. Si aucune solution n'est disponible immédiatement, vous n'aurez pas à attendre : QMR vous indiquera rapidement les options de récupération les plus appropriées pour vous permettre de reprendre votre travail.", peut-on lire. Jusqu'ici, il n'était pas possible de limiter la récupération à une seule tentative.

Source : Microsoft

Smart App Control : une gestion beaucoup plus souple

En parallèle, Microsoft travaille sur une amélioration notable quant à la gestion de Smart App Control, le mécanisme de sécurité de Windows 11 qui bloque l’exécution d’applications non fiables ou suspectes/malveillantes au niveau des processus.

Jusqu’à présent, l'activation ou la désactivation de Smart App Control nécessite une réinstallation complète du système. Cela pourrait bientôt être de l'histoire ancienne, car avec cette nouvelle Build de Windows 11, les utilisateurs peuvent basculer entre les deux modes directement depuis les paramètres de sécurité Windows. Microsoft évoque le chemin suivant : Sécurité Windows > Contrôle des applications et du navigateur > Paramètres de Smart App Control. Beaucoup moins contraignant !

Actuellement, ces deux nouveautés sont déployées auprès des membres du programme Windows Insider via les canaux Dev et Beta à partir de la build Windows 11 Insider Preview 26220.7070 (KB5070300). Ces améliorations devraient être intégrées à la version stable via une future mise à jour.

Consultez le lien ci-dessous pour consulter toutes les nouveautés de cette version.

Source