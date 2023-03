Microsoft ouvre un nouveau chapitre pour Microsoft Teams puisqu'une toute nouvelle application pour Windows est disponible en version preview. Voici ce qui va changer !

En quelques années, Microsoft Teams est devenu un produit phare pour la firme de Redmond et il est désormais incontournable pour de nombreuses entreprises. D'ailleurs, Microsoft se félicite de ce succès en guise d'introduction avant d'évoquer le nouveau Teams : "Que ce soit au travail, à l'école ou dans la vie de tous les jours, plus de 280 millions de personnes utilisent Teams chaque mois pour rester productives et connectées avec leurs collègues, leurs partenaires, leurs clients, leurs amis et leur famille."

Une application Teams moins gourmande en ressources

Je suis persuadé qu'en lisant le titre de cet article, vous avez eu l'espoir que Microsoft propose une application Teams moins gourmande en ressources. C'est une critique récurrente, et la firme de Redmond est bien au courant de ce défaut. Ne tournons pas autour du pot, puisque Microsoft affirme avoir grandement optimisé son application Teams : "Elle offre des performances deux fois plus rapides tout en utilisant 50 % de mémoire en moins, ce qui vous permet de gagner du temps et de collaborer plus efficacement." Une application deux fois plus rapide et qui consomme 50% de RAM en moins, on prend !

Pour accompagner ces propos, Microsoft a mis en ligne une vidéo qui compare la vitesse entre le Teams actuel et le nouveau Teams. On peut voir que le lancement de Teams est nettement plus rapide, tout comme le passage d'un canal à un autre ou la connexion à une réunion. Au niveau de la RAM, on passerait de 1 Go de RAM consommé à environ 529 Mo, en condition identique.



Plusieurs comptes actifs en même temps

L'entreprise américaine affirme aussi que cette nouvelle version de l'application va faciliter l'utilisation de plusieurs comptes ! Il sera possible de recevoir des notifications sur l'ensemble de vos comptes en même temps, mais aussi avoir une conversation, sans avoir à vous déconnecter, reconnecter, sans cesse. Quand vous rejoignez une réunion à partir du calendrier, via Outlook par exemple, le bon compte Teams sera utilisé pour rejoindre cette réunion.

"New Teams vous permettra de collaborer plus efficacement au-delà des frontières organisationnelles en étant activement connecté à plusieurs comptes en même temps et en recevant des notifications en temps réel, quel que soit le compte en cours d'utilisation. Vous pouvez dialoguer en toute transparence avec des utilisateurs de plusieurs comptes et organisations sans avoir à vous déconnecter d'un appel ou d'une réunion, ce qui ne perturbe en rien votre flux de travail.", précise Microsoft. Cette amélioration était vraiment nécessaire. Là encore, on a le droit à une vidéo de démonstration.



Cette nouvelle application Teams tiens aussi compte du fait que l'intelligence artificielle doit trouver sa place, notamment avec le fameux Copilot annoncé récemment par Microsoft.

Je vous laisse en compagnie d'une autre vidéo de présentation officielle où l'on peut apercevoir le nouveau fluent design de l'application Teams pour Windows mais aussi l'intégration de Microsoft Loop.



Pour tester la nouvelle version de Teams (en preview) dès maintenant, il faut être membre du programme "public preview". Microsoft va débloquer les accès petit à petit et il y a une nouvelle option qui va apparaître dans le Centre d'administration Microsoft Teams de votre tenant. Vous trouverez plus d'infos sur ces deux pages :

Qu'en pensez-vous ?

L'annonce officielle est disponible sur le site de Microsoft.