Fidèle à ses habitudes automnales, Microsoft a dévoilé sa nouvelle génération de Surface ! Voici ce qu'il faut savoir au sujet de la Surface Pro 9, du Surface Laptop 5 et du Surface Studio 2+ !

Microsoft Surface Pro 9

L'ordinateur hybride de chez Microsoft passe en version 9, avec cette fois-ci le retour d'une version ARM ! En effet, la Surface Pro 9 sera proposée avec un processeur Intel Core i5-1245U ou Intel Core i7-1265U, mais ce n'est pas tout puisqu'une version sous architecture ARM équipée d'une puce Microsoft SQ3 (Qualcomm Snapdragon) sera également disponible. Microsoft relance en quelque sorte la Surface X avec cette version qui tourne sur une architecture ARM : de quoi promette une autonomie excellente, mais il faudra voir à l'usage s'il y a une bonne compatibilité avec les applications. Elle dispose aussi de la connectivité 5G.

L'écran de la Surface Pro 9 continuera avec une taille similaire aux versions précédentes : 13 pouces, mais en 120 Hz cette fois-ci. Pour la RAM, ce sera au maximum 32 Go, et pour le stockage 1 To en SSD. La caméra arrière bénéficie d'une évolution sympa puisque la Surface Pro 9 passe sur un capteur 10 Mpx capable de filmer en 4K. Du côté WiFi, ce sera une puce compatible WiFi 6E et la machine sera aussi équipée de ports Thunderbolt 4. De nouveaux coloris sont également disponibles puisque vous avez le choix entre : Platine, Saphir, Forêt et Anthracite.

La Surface Pro 9 sera disponible à partir du 8 novembre 2022, avec un prix de départ fixé à 1 299 euros.

Microsoft Surface Laptop 5

Pour les personnes qui préfèrent les ordinateurs portables dans un format traditionnel, Microsoft a une solution depuis plusieurs années avec son modèle Surface Laptop. Ce nouveau modèle, à savoir le Surface Laptop 5, est une évolution vis-à-vis de la précédente génération, mais pas une révolution. La fiche technique est mise à niveau, dans le même esprit que pour la Surface Pro 9.

Ainsi, le Surface Laptop 5 continue de se décliner en deux versions : 13,5 pouces et 15 pouces. Le modèle 13,5 pouces sera disponible avec un processeur Intel Core i5-1235U ou un Intel Core i7-1255U, tandis que la version 15 pouces aura seulement le droit au Core i7. Pour le stockage, le SSD peut être de 256 Go, 512 Go ou 1 To, et la RAM DDR5 en 8 Go, 16 Go ou 32 Go. L'écran prend en charge Dolby Vision IQ.

Le Surface Laptop 5 sera disponible à partir du 25 octobre 2022, avec un prix de départ fixé à 1 179 euros.

Microsoft Surface Studio 2+

Pour les utilisateurs créatifs exigeants, Microsoft a dévoilé son nouveau modèle All-in-one : le Surface Studio 2+. Ce modèle à destination des professionnels bénéficie d'un écran 28 pouces. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'a pas le droit à un processeur de 12ème génération comme les autres nouveautés puisqu'ici, il faudra se satisfaire de la 11ème génération de chez Intel. Toutefois, pour le Surface Studio en lui-même, c'est une belle évolution tout en sachant que ce nouveau modèle intègre également une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060. Côté RAM, ce sera 32 Go en DDR4 et pour le stockage, Microsoft a inclus 1 To.

Le Surface Studio 2+ sera disponible à partir du 1er novembre 2022, avec un prix de départ fixé à 5 589 euros.

Que pensez-vous de ces nouveautés ?