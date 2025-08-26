Microsoft a dévoilé un nouvel outil de conversion, intégré à Windows Admin Center, conçu pour simplifier la migration des machines virtuelles VMware vers Hyper-V. Voici ce que vous devez savoir.

Microsoft veut simplifier la transition vers Hyper-V

Microsoft aimerait bien aussi récupérer quelques clients de VMware, notamment ceux qui cherchent une alternative suite aux nombreux changements effectués depuis le rachat par Broadcom. Hyper-V est une solution stable et éprouvée, elle représente donc une alternative crédit aux outils de VMware.

Pour faciliter la migration de VMware à Hyper-V, Microsoft a dégainé une nouvelle arme : un utilitaire de conversion de VM. Plutôt que d'être un produit autonome, cet outil prend la forme d'une extension pour Windows Admin Center, la console d'administration centralisée de Microsoft.

Selon Microsoft, l'outil est capable de migrer jusqu'à dix machines virtuelles simultanément en quelques minutes, à condition de disposer des ressources système nécessaires. En effet, des dizaines de gigaoctets ou de téraoctets ne vont pas se transférer en claquant des doigts.

Cette extension gratuite, tout comme Windows Admin Center, s'adresse en priorité aux petites et moyennes entreprises. Elle est disponible en préversion publique.

"Cet outil gratuit et sans agent rationalise la conversion des machines virtuelles de VMware vers Windows Server avec Hyper-V, offrant aux clients une flexibilité avec leurs environnements de virtualisation sur site tout en permettant une transition transparente vers Azure lorsque cela est souhaité.", précise Microsoft.

Un processus de migration sans agent et sans interruption

La connexion aux environnements de virtualisation s'effectue sans agent, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'installer de logiciel sur les VM sources.

Le processus de migration se déroule en 3 grandes étapes :

Phase de pré-vérification : l'outil analyse d'abord les composants et la configuration des machines virtuelles à migrer. Si des problèmes sont identifiés, ils doivent être résolus manuellement par les administrateurs avant de poursuivre.

l'outil analyse d'abord les composants et la configuration des machines virtuelles à migrer. Si des problèmes sont identifiés, ils doivent être résolus manuellement par les administrateurs avant de poursuivre. Réplication des données : une fois la validation passée, le convertisseur utilise la technologie Changed Block Tracking (CBT) pour répliquer la VM source pendant que celle-ci reste en production, évitant ainsi toute interruption de service. Une brève mise hors tension peut être nécessaire pour copier uniquement les données modifiées de manière incrémentale.

une fois la validation passée, le convertisseur utilise la technologie Changed Block Tracking (CBT) pour répliquer la VM source pendant que celle-ci reste en production, évitant ainsi toute interruption de service. Une brève mise hors tension peut être nécessaire pour copier uniquement les données modifiées de manière incrémentale. Finalisation : une fois la migration terminée, la nouvelle VM Hyper-V peut être démarrée. Les administrateurs doivent alors vérifier son bon fonctionnement, y compris au niveau des services hébergés, avant de pouvoir mettre hors service la VM VMware d'origine.

Microsoft affirme que diverses configurations de machines virtuelles sont supportées : VM avec plusieurs disques, VM Windows, VM Linux, etc. Au moment de la conversion, les VM basées sur le BIOS sont automatiquement converties en VM Hyper-V de Génération 1, tandis que celles basées sur l'UEFI sont converties vers la Génération 2. Sans cela, il y aurait des problèmes au moment de démarrer les nouvelles instances.

Vous pouvez consulter la documentation officielle pour en savoir plus. D'ailleurs, cette documentation précise que VMware vCenter 6.x et 7.x sont pris en charge.

Qu'en pensez-vous ?

Source