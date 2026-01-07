Microsoft a annoncé l'abandon de son projet visant à imposer une limite quotidienne de 2 000 destinataires externes pour l'envoi d'e-mails en masse via Exchange Online. Cette restriction prévue pour lutter contre le spam a été annulée suite au mécontentement des entreprises.

Une marche arrière justifiée par les besoins opérationnels

C'est un sujet qui revient régulièrement sur la table, puisqu'en avril 2024 déjà, Microsoft dévoilait son intention de durcir les règles du jeu pour les environnements Exchange Online en introduisant une nouvelle limite : External Recipient Rate (ERR). L'objectif de la firme de Redmond étant d'empêcher l'utilisation abusive des ressources Cloud mais aussi de lutter contre le spam. Derrière l'ERR se cache une limite : 2 000 destinataires externes par tranche de 24 heures pour une même boite aux lettres.

Ce changement devait entrer en vigueur dès janvier 2025 pour les nouveaux tenants, avant d'être progressivement étendu aux environnements existants entre juillet et décembre 2025. Autrement dit, le déploiement devrait être terminé !

Pourtant, mardi 6 janvier 2026, Microsoft a publié un nouvel article de blog pour annoncer l'annulation de ce projet. "Nous annonçons un changement important : la limite du nombre de destinataires externes de la boîte aux lettres dans Exchange Online est supprimée pour une durée indéterminée.", peut-on lire. Microsoft fait ici référence à la limite ERR.

L'équipe Exchange a justifié cette décision en évoquant les retours terrain des entreprises : "Les clients nous ont fait part du fait que cette limite crée des défis opérationnels importants, en particulier compte tenu des capacités limitées des offres d'envoi en masse disponibles aujourd'hui. Vos commentaires comptent, et nous nous engageons à trouver des solutions qui équilibrent sécurité et facilité d'utilisation sans causer de perturbations inutiles."

L'heure est à la réflexion pour les équipes du géant américain, avec un objectif : revenir avec des approches plus intelligentes et plus adaptatives pour protéger le service sans paralyser les flux de travail légitimes des entreprises.

Rien ne change pour les quotas

Même si Microsoft a annulé cette fameuse limite, cela ne transforme pas pour autant Exchange Online en plateforme d'e-mailing. Ce que je veux dire par là, c'est que Microsoft continue d'appliquer les quotas suivants :

Limite de destinataires globale : 10 000 destinataires par jour.

10 000 destinataires par jour. Limite de destinataires externes (Tenant External Recipient Rate) : 5 000 destinataires externes par jour.

Ces limites sont précisées dans ce tableau de la documentation Microsoft et sur la page associée d'une manière générale.

Enfin, rappelons que Microsoft n'est pas la seule organisation à vouloir imposer ce type de limite. Depuis début 2024, Google a déjà appliqué des restrictions et des règles strictes (comme une bonne configuration SPF, DKIM, DMARC) à ceux qui veulent envoyer plus de 5 000 messages par jour.

Qu'en pensez-vous ?