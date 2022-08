Microsoft vient de lancer un nouveau service de sécurité baptisé "Microsoft Defender Experts for Hunting" à destination des clients Microsoft 365 Defender. Quel est son objectif ?

Annoncé en mai dernier, le service Defender Experts for Hunting permet aux entreprises d'obtenir de l'aide supplémentaire lorsqu'une menace est présente sur un terminal de l'entreprise. Dans le cas présent, l'entreprise paie les experts en sécurité de Microsoft pour obtenir une aide supplémentaire dans le but de se débarrasser de la menace détectée. Cela s'applique sur les machines, sur Office 365, sur les applications hébergées dans le Cloud et les services d'identité.

Dans le cadre d'une sollicitation, les experts de Microsoft utiliseront les données de Defender pour enquêter sur les menaces et fournir aux clients des instructions de remédiation. Vasu Jakkal, vice-président de Microsoft chargé de la sécurité, affirme : "Nos experts enquêteront sur tout ce qu'ils trouveront et vous transmettront les informations sur l'alerte et les instructions de remédiation afin que vous puissiez réagir rapidement". Microsoft sera là également pour vous fournir des recommandations spécifiques "pour vous aider à comprendre et à améliorer la sécurité."



Le service Defender Experts for Hunting en quelques points :

Recherche et analyse des menaces - Exposer les menaces avancées, identifier la portée et l'impact des activités malveillantes

- Exposer les menaces avancées, identifier la portée et l'impact des activités malveillantes Notifications des experts Defender - Les notifications s'affichent comme des incidents dans Microsoft 365 Defender pour fournir des informations spécifiques sur la portée, la méthode d'entrée et les instructions de remédiation.

- Les notifications s'affichent comme des incidents dans Microsoft 365 Defender pour fournir des informations spécifiques sur la portée, la méthode d'entrée et les instructions de remédiation. Experts à la demande - Sélectionnez "Demander aux experts Defender" dans le portail Microsoft 365 Defender pour obtenir des conseils d'experts sur les menaces auxquelles votre organisation est confrontée.

- Sélectionnez "Demander aux experts Defender" dans le portail Microsoft 365 Defender pour obtenir des conseils d'experts sur les menaces auxquelles votre organisation est confrontée. Analyse par Intelligence Artificielle

Rapports - Intègre les dernières menaces

En fait, Defender Experts for Hunting fait partie d'une gamme de trois nouveaux services introduits sous la marque Microsoft Security Experts. Voici les services inclus :

Comment profiter de Microsoft Defender Experts for Hunting ? Et bien, ce service est vendu séparément des autres produits Microsoft 365 Defender et si l'achat vous intéresse, il faut compléter ce formulaire. Pour en savoir plus, vous pouvez regarder la documentation de Microsoft.

Source