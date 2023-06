En cet fin d'après-midi, le portail Microsoft Azure est inaccessible ! Il s'agirait d'une nouvelle attaque DDoS orchestrée par les pirates du groupe Anonymous Sudan. L'histoire se répète.

En ce moment, si l'on essaie d'accéder au portail Azure via l'adresse habituelle "https://portal.azure.com", on a la mauvaise surprise de constater qu'il ne fonctionne pas ! Une erreur "Our services aren't available right now" s'affiche.

La page de statut d'Azure confirme cette panne puisqu'il y a un incident en cours et les équipes de Microsoft sont sur le coup. Sur cette page, on peut lire : "À partir d'environ 15:00 UTC, les clients d'Azure peuvent recevoir des notifications d'erreur lorsqu'ils tentent d'accéder au portail Azure.", soit un problème survenu ce vendredi vers 17h00 heure française. Je confirme, j'étais en train de manipuler le portail Azure... Et il s'agit d'une panne à l'échelle mondiale.

Dans le même temps, le groupe de pirates Anonymous Sudan a mis en ligne un message sur son groupe Telegram pour indiquer être à l'origine de cette nouvelle attaque DDoS. Depuis plusieurs jours, ce groupe d'hacktivistes cibles les services de Microsoft et les attaques DDoS sont très impactantes : il y a eu plusieurs pannes du côté de Microsoft 365, d'Outlook.com, mais aussi OneDrive et désormais sur le portail Azure.

Il y a quelques jours, ils ont mis en ligne ce message de contestation sur Telegram : "Nous pouvons cibler n'importe quelle entreprise américaine. Américains, ne nous blâmez pas, blâmez votre gouvernement pour avoir envisagé d'intervenir dans les affaires intérieures du Soudan. Nous continuerons à cibler les grandes entreprises, le gouvernement et les infrastructures des États-Unis."

Pour le moment, Microsoft n'a pas précisé si cette panne était lié à l'attaque DDoS revendiquée par le groupe Anonymous Sudan, mais tout cela semble cohérent... Espérons que Microsoft trouve une solution à ses pannes régulières. Soit les pirates ont une énorme force de frappe, soit ils exploitent un "bug" sur les portails Microsoft...

Source