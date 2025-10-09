Microsoft souhaite renforcer le mariage entre son IA Copilot et OneDrive, son service de stockage en ligne. De nombreuses nouveautés ont été annoncées, notamment sur les interactions avec les photos. Faisons le point sur ces annonces.

Depuis toujours, OneDrive est une sorte de "disque dur dans le cloud", mais grâce à l'IA, Microsoft veut réviser cette vision que l'on a de OneDrive pour mettre les fichiers à votre service. Autrement dit, il ne s'agit plus seulement de stocker des documents et des images, mais de les organiser et de les valoriser grâce à des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle.

Grâce à l'intégration de Copilot, l'utilisateur peut formuler des requêtes en langage naturel pour retrouver des informations précises. L'objectif de Microsoft est le suivant : "Le véritable défi n'est pas seulement de trouver ces fichiers, mais de les transformer en dynamique. C'est pourquoi OneDrive est conçu pour éliminer les tâches fastidieuses, mettre en évidence ce qui est important et faire en sorte que vos fichiers travaillent pour vous."

OneDrive : un agent IA pour vos photos

"Les dernières fonctionnalités photo et l'intégration de Copilot simplifient plus que jamais la redécouverte et la conservation de vos souvenirs.", c'est ainsi que Microsoft présente les dernières nouveautés intégrées à OneDrive.

Concrètement, un Agent Photos, intégré à Copilot, permet aux utilisateurs de retrouver leurs photos de manière conversationnelle. Ce qui ouvre la porte à des requêtes comme : "Montre-moi les meilleures photos du week-end dernier" ou "Toutes les photos des dernières vacances d'été".

Cette fonctionnalité est annoncée pour les abonnés à Microsoft 365 Premium, et elle sera disponible depuis le Web et l'application Microsoft 365 Copilot pour Windows. D'une façon générale, ces nouveautés ne semblent pas gratuites.

Source : Microsoft

Sur Windows, Microsoft veut unifier l'expérience de consultation des photos en regroupant la galerie, la consultation par personne ou encore les fonctions d'éditions. Cet affichage devrait regrouper autant les données locales que celles dans le Cloud.

Source : Microsoft

D'autres nouveautés sont également au programme pour les photos :

L'onglet Moments : pour créer des albums souvenirs à partir de votre collection de photos.

: pour créer des albums souvenirs à partir de votre collection de photos. Photo Shuffle : une fonction pour redécouvrir des photos oubliées en parcourant une sélection aléatoire.

: une fonction pour redécouvrir des photos oubliées en parcourant une sélection aléatoire. Édition IA depuis l'application mobile : pour transformer vos photos avec de nouveaux styles directement depuis l'application mobile.

: pour transformer vos photos avec de nouveaux styles directement depuis l'application mobile. Photo Stacks depuis l'application mobile : une fonctionnalité de nettoyage qui regroupe les photos floues ou dupliquées.

Source : Microsoft

L'objectif final est de transformer la gestion de fichiers, parfois perçue comme une corvée par les utilisateurs, en une expérience fluide et personnalisée grâce à l'utilisation de l'IA. Au-delà d'une intégration plus forte pour la gestion des photos, Microsoft a prévu d'autres améliorations dans OneDrive, toujours à base d'IA (voir l'article en source).

