05/01/2026
Quels sont les produits Microsoft en fin de support en 2026
Logiciel - OS

Microsoft : quels sont les produits en fin de support en 2026 ?

Florian BURNEL 0 commentaire

En 2026, quels sont les produits Microsoft dont le support s'arrêtera ? Voici une bonne question à laquelle cet article va répondre. Si vous êtes actuellement en train de définir vos priorités pour l'année 2026, ces échéances sont à considérer.

Tout d'abord, je profite de ce début d'année pour vous présenter mes meilleurs vœux : que 2026 vous apporte santé, bonheur et réussite.

Windows 11 23H2 : fin du support en novembre 2026

Alors que les éditions Famille et Pro de Windows 11 23H2 ne sont plus prises en charge depuis novembre 2025, cette version va définitivement tirer sa révérence en novembre 2026. En effet, le support Microsoft pour cette version prendra fin le 10 novembre 2026 pour les éditions suivantes :

  • Education
  • Enterprise
  • Enterprise multi-session

Vous devez donc passer sur Windows 11 25H2 afin de pouvoir continuer à utiliser Windows 11 au-delà de cette date (ou une version ultérieure).

Windows 11 24H2 : fin du support octobre 2026

Certaines éditions de Windows 11 24H2 ne seront plus prises en charge par Microsoft à compter du 13 octobre 2026, en particulier les éditions Famille (Home) et Pro. Les éditions Enterprise et Education quant à elles bénéficient d'un support jusqu'au 12 octobre 2027, mais la version Pro est aussi très populaire en entreprise.

Malgré tout, la version 24H2 tend à disparaitre rapidement puisque le passage à la version Windows 11 25H2, qui est la version la plus récente à ce jour, s'effectue facilement et rapidement. Un paquet eKB très léger sert à passer de la 24H2 à la 25H2 et ces deux versions ont les mêmes fonctionnalités.

Windows 11 24H2 (éditions)Date de fin de support
Famille, Pro, Pro Education, Pro for Workstations, SE13 octobre 2026
Enterprise, Enterprise multi-session, Education12 octobre 2027

Windows 11 SE : un adieu en octobre 2026

Dans le tableau précédent, j'ai mentionné une version bien spécifique de Windows 11 : la version SE. Cette version publiée en 2021 par Microsoft est à part : c'est un Windows 11 plus léger, destiné à concurrencer ChromeOS. Windows SE est une version destinée aux machines avec une petite config, tournée vers le Web et elle est livrée avec Microsoft Office préinstallé, bien que la licence soit vendue séparément.

Ce n'est pas la première fois que Microsoft s'attaque à l'OS de Google, puisque cette version n'est pas sans rappeler Windows 10 en mode S. Mais, encore une fois, l'issue semble la même : un échec. Windows 11 24H2 est la dernière version à proposer une édition SE et le support de celle-ci s'arrêtera le 13 octobre 2026.

"Microsoft ne publiera pas de mise à jour fonctionnelle après Windows 11 SE, version 24H2. La prise en charge de Windows 11 SE, y compris les mises à jour logicielles, l'assistance technique et les correctifs de sécurité, prendra fin en octobre 2026.", peut-on lire sur cette page.

Source : Microsoft

Office 2021 laisse toute la place à Office 2024

Du côté de Microsoft Office et des versions avec une licence perpétuelle, vous devez savoir que le support de la version Office 2021 va se terminer en 2026. Lancé le 5 octobre 2021, Microsoft Office 2021 ne sera plus pris en charge par Microsoft à partir du 13 octobre 2026.

À compter de cette date, les éditions suivantes ne bénéficieront plus de mises à jour :

  • Famille et Petite Entreprise (y compris la version Mac)
  • Famille et Étudiant (y compris la version Mac)
  • Professionnel

Pour continuer à utiliser les outils Microsoft Office après cette date, vous devez passer sur Office 2024 (pris en charge jusqu'au 9 octobre 2029) ou Microsoft 365 Apps (abonnement).

Windows Server 2012 : fin de l'ESU

Du côté des systèmes d'exploitation pour les serveurs, il n'y aura qu'une seule échéance cette année et elle concerne Windows Server 2012 / 2012 R2. Même si ces versions ne sont plus prises en charge par Microsoft depuis le 10 octobre 2023, il était possible d'avoir les correctifs de sécurité via le programme ESU (comme pour Windows 10).

Sauf que 2026 correspond à la troisième année du programme ESU pour ces OS, soit la dernière année du programme. À compter du 13 octobre 2026, Windows Server 2012 / 2012 R2 ne recevront plus la moindre mise à jour, y compris pour la sécurité.

L'occasion de faire le point sur le support des autres versions de Windows Server :

VersionFin du support standardFin du support étendu
Windows Server 202509 octobre 202910 octobre 2034
Windows Server 202213 octobre 202614 octobre 2031
Windows Server 201909 janvier 202409 janvier 2029
Windows Server 201611 janvier 202212 janvier 2027

Les autres composants Microsoft

La liste des composants et services dépréciés par Microsoft est susceptible de s'allonger en 2026, nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles annonces en cours d'année. En complément de tout ce qui a été listé dans cet article, on peut citer :

ProduitsDate de fin de support
PowerShell 7.410 novembre 2026
.NET 810 novembre 2026
.NET 910 novembre 2026

Note : la version .NET 10 est une version LTS prise en charge jusqu'au 14 novembre 2028.

Voici un récapitulatif généré avec IA pour résumer la situation.

