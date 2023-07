Suite à une mauvaise manipulation technique de Microsoft, les services SharePoint et OneDrive Enterprise associés à Microsoft 365 ont été en panne pendant une dizaine de minutes ce lundi soir. Que s'est-il passé ?

Ce lundi 24 juillet 2023 vers 21h00 (en France), les utilisateurs de SharePoint et OneDrive ont eu la mauvaise surprise de constater que le service était inaccessible. Microsoft a rapidement constaté ce problème et créé un bulletin d'informations avec l'ID "SP659992" vers 21h08. L'entreprise américaine précise : "Les utilisateurs ont pu voir une erreur de certificat lorsqu'ils ont tenté d'accéder à SharePoint Online et OneDrive for Business. Il se peut également que les utilisateurs n'aient pas pu accéder à des fichiers ou les présenter dans Microsoft Teams." - Effectivement, comme Teams s'appuie sur SharePoint pour le stockage des fichiers, il était directement impacté.

Une dizaine de minutes après la création de ce ticket, Microsoft l'annonçait comme étant résolu. C'est bien une erreur technique qui est à l'origine de ce dysfonctionnement : un certificat TLS pour le domaine "*.sharepoint.de", avec l'extension spécifique à l'Allemagne donc, a été positionné pour les accès au domaine "sharepoint.com". Forcément, ceci génère directement une erreur de certificat lorsque l'on tente d'accéder au service, car le nom commun entre le certificat et l'URL ne correspond pas.

@MSFT365Status Hey, any issues with SharePoint Online/OneDrive at the moment? We're getting SSL certificate errors! UK tenant... so the https://t.co/RK5gtKxhof is a little concerning. pic.twitter.com/RpY4UYhS4K

— Chris Greenacre 🏳️‍🌈 (@chris_greenacre) July 24, 2023