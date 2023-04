Microsoft Teams : comment créer et utiliser son avatar 3D ?

I. Présentation

Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer et utiliser un avatar 3D dans Microsoft Teams ! Une fonctionnalité qui risque d'en amuser plus d'un et qu'il est possible d'utiliser dès à présent !

Ces avatars 3D peuvent s'afficher à votre place pendant vos réunions, ce qui renforce le côté virtuel des réunions via Teams mais c'est tout de même plus vivant qu'un simple émoji... D'ailleurs, au moment d'évoquer les avatars 3D, voici ce que disait Microsoft : "seuls 30 % des participants se réunissent avec leur vidéo allumée. Les avatars pour Microsoft Teams offrent une alternative à l'option binaire actuelle de la vidéo ou de l'absence de vidéo."

Comment en profiter ? C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel pas à pas !

Merci @MmT de la communauté IT-Connect de m'avoir indiqué sur le serveur Discord que les avatars étaient utilisables.

II. Autoriser l'accès aux fonctionnalités preview du client Teams

Le client Microsoft Teams doit être en mode "preview" pour accéder à l'application "Avatars". Ce ne sera plus nécessaire par la suite, mais pour le moment cette étape est obligatoire. Aussi, et c'est important de le préciser, ce n'est pas utilisable avec le nouveau Teams, vous devez donc utiliser le client Teams classique (legacy).

Vous devez accéder au portail d'administration Microsoft 365, et plus précisément au Centre d'administration Microsoft Teams. Voici le lien direct :

Ici, déroulez "Equipes" et cliquez sur "Stratégies de mise à jour de Teams".

Vous avez le choix entre :

Activer les versions preview de Teams au niveau global en modifiant la politique "Globale", ce qui ouvre l'accès à tous les utilisateurs du tenant

en modifiant la politique "Globale", ce qui ouvre l'accès à tous les utilisateurs du tenant Activer les versions preview de Teams à un ou plusieurs utilisateurs en créant une nouvelle politique

Nous allons créer une nouvelle politique, cliquez sur "Ajouter".

Nommez cette politique "Accès aux versions preview" et choisissez la valeur "Activé" pour le paramètre "Allow public preview". Cliquez sur "Appliquer". Sur l'image ci-dessous, j'ai simplement donné cette possibilité à une stratégie existante et créée pour ouvrir l'accès au nouveau Teams.

Maintenant, il faut affecter des utilisateurs à cette politique. Cliquez sur le bouton "Affecter des utilisateurs" au-dessus du tableau qui liste les politiques. Un panneau latéral va s'ouvrir : saisissez le nom du premier utilisateur à ajouter, et ainsi de suite pour l'ensemble des utilisateurs qui doivent avoir accès à ce nouveau Teams. Validez avec le bouton "Appliquer".

À partir de ce moment-là, l'utilisateur en question peut basculer son client Teams en mode preview. Il faut cliquer sur les points "..." en haut à droite, puis sur "À propos de" choisir "Version préliminaire publique".

Un avertissement va s'afficher. Prenez connaissance du message et cliquez sur "Basculer vers la version préliminaire publique". Le client Teams va redémarrer.

Première étape terminée.

III. Créer son avatar 3D dans Teams

Désormais, il est temps de créer votre avatar 3D dans Teams. Dans Teams, cliquez sur "Applications" à gauche. Recherchez "Avatars" et cliquez sur l'application dans la liste. Remarquez que le nouveau Teams est bien désactivé.

Cliquez sur "Ajouter" pour ajouter l'application à votre compte.

Une fois l'application installée, l'assistant "Bienvenue dans Avatars pour Microsoft Teams" s'ouvre ! Cliquez sur "Prise en main" afin de choisir votre avatar de base que vous allez pouvoir personnaliser. Teams indique que vous pouvez disposer de 3 versions différentes pour votre avatar.

Je ne vais pas rentrer dans les détails car c'est simple à utiliser, mais vous pouvez personnaliser votre avatar : forme du visage, yeux, nez, bouche, oreilles, appareils auditifs, cheveux, barbe, etc... Tout comme la tenue vestimentaire, avec la possibilité de choisir la couleur des vêtements. On peut aussi maquiller en quelque sorte son avatar 3D... Les femmes apprécieront.

Une fois la personnalisation effectuée, cliquez sur "Enregistrer".

IV. Utiliser son avatar 3D dans Teams

Votre avatar 3D étant prêt, vous allez vous demander comment l'utiliser dans une réunion ?

Soit vous attendez la prochaine réunion pour essayer, soit vous démarrez une réunion immédiate à partir de votre compte : Calendrier > Réunion instantanée.

Une fois la réunion lancée, cliquez sur "Autres" en haut à droite puis sur "Effets et avatars".

Un panneau latéral va s'ouvrir sur la droite. Cliquez sur l'onglet "Avatars" et choisissez sur votre avatar. On remarque aussi la présence d'un bouton "Modifier mon avatar" juste ici, même s'il est possible aussi de retourner dans l'application Avatars à tout moment. Cliquez sur "Appliquer des avatars" pour confirmer.

Une fois l'avatar sélectionné, vous pouvez aussi définir un arrière-plan spécifique et utiliser une multitude de réactions. Forcément, quand on m'a dit qu'il y avait "Dab" dans la liste des réactions, j'étais obligé de tester !

V. Conclusion

Voilà, vous venez de créer votre avatar 3D dans Teams, et en plus, vous savez comment l'activer dans une réunion ! Vous n'avez plus qu'à passer le mot à vos collègues et amis pour "daber" ensemble !

Dans les mois à venir, nous aurons probablement accès à l'application Avatars dans le nouveau client Microsoft Teams.