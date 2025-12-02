Microsoft a-t-il enfin trouvé la solution pour optimiser les performances de Microsoft Teams et réduire la consommation en RAM ? Nous le saurons prochainement, car un nouveau processus nommé ms-teams_modulehost.exe va débarquer sur vos machines pour tenter d'améliorer la situation.

Un nouveau processus pour doper les performances de Teams

Depuis plusieurs années, l'application Microsoft Teams a la réputation d’un client lourd, lent et particulièrement gourmand en ressources. Malgré l’abandon d’Electron au profit de WebView2, l’application consomme souvent plus de 1 Go de RAM, même lorsqu’elle est inutilisée. Pire encore, quand vient le moment de rejoindre une réunion, l’utilisation mémoire grimpe encore... Ce n'est pas le seul problème : l'application Teams est aussi lente à se lancer sur une grande partie des ordinateurs.

Pourtant, Microsoft essaie de pousser des optimisations depuis plusieurs années. Ce n'est pas la première fois que l'on entend dire : "Ça y est, Microsoft Teams va enfin consommer moins de RAM."

Microsoft a confirmé, par l'intermédiaire d'un message dans le Centre d'administration Microsoft 365, qu'il travaillait sur une refonte de l’architecture de Teams, en particulier pour la partie audio/vidéo. Une mise à jour dont le déploiement commencera au début du mois de janvier 2026 introduira un changement important : les fonctionnalités d’appel seront transférées vers un processus séparé.

En effet, ce nouveau processus, baptisé ms-teams_modulehost.exe, viendra accompagner le processus principal actuel ms-teams.exe, qui continuera d’assurer le fonctionnement du chat, de l’interface et des fonctionnalités collaboratives. La gestion des appels sera isolée dans un processus dédié.

"Le client Microsoft Teams Desktop pour Windows introduira un nouveau processus, ms-teams_modulehost.exe, pour gérer séparément les fonctions d’appel, améliorant ainsi les performances et le temps de démarrage.", précise Microsoft. La firme de Redmond évoque une "optimisation de l'utilisation des ressources", sans préciser quel sera l'impact sur la consommation en mémoire vive.

Selon Microsoft, le nouveau processus sera un processus enfant, autonome, et uniquement dédié à l’expérience d’appel. En principe, il y a moins de risques qu’un bug dans la partie audio/vidéo ralentisse l’ensemble du client Teams.

Petit message aux administrateurs de la part de Microsoft : "Assurez-vous que les mêmes réglages de QoS appliqués à ms-teams.exe sont aussi appliqués à ms-teams_modulehost.exe."

WebView2 : le vrai problème de Microsoft Teams

L'application Microsoft Teams repose sur WebView2 et elle s'apparente donc à une WebApp accessible directement sur votre ordinateur, comme si elle était native. Le problème, comme le relève le site WindowsLatest, c'est que WebView2 est très lourd.

Un exemple est même donné avec l'application WhatsApp. L'ancienne version de WhatsApp pour Windows consomme 213 Mo de RAM, tandis que la nouvelle version, basée sur WebView2, consomme 1,4 Go de RAM (facteur x7). Dans le cas de Microsoft Teams, WebView2 semble aussi être la cause du problème... Mais, attendons de voir l'impact des optimisations prévues par Microsoft.

Source