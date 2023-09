Si vous utilisez Windows 11 et que vous n'êtes pas encore passé sur la version 22H2, sachez que Microsoft va forcer la mise à jour sur votre machine ! Voici ce qu'il faut savoir à ce sujet !

À compter du 10 octobre 2023, soit dans un peu plus d'un mois, le système Windows 11 21H2 ne sera plus supporté par Microsoft. Par conséquent, il ne recevra plus de mises à jour de sécurité permettant d'assurer la sécurité du système afin de combler les vulnérabilités connues. Cette version de Windows 11 correspond à la première version de ce système d'exploitation, lorsqu'il a été rendu disponible à tout le monde pour la première fois le 5 octobre 2021.

Dans un message visible sur le site de Microsoft, on peut lire : "Pour vous aider à rester protégé et productif, Windows Update lancera automatiquement une mise à jour des fonctionnalités pour les appareils grand public Windows 11 et les appareils professionnels non gérés qui sont en fin de vie ou qui sont sur le point de l'être."

Cette décision va s'appliquer à plusieurs éditions de Windows 11 21H2 : Famille (Home), Pro, Pro Education et Pro for Workstations. Ceci ne s'applique pas aux éditions Education, Enterprise et Enterprise multi-session puisque le support est valide jusqu'au 8 octobre 2024 pour ces éditions (voir cette page).

En réalité, Microsoft a déjà commencé à forcer cette mise à niveau sur certaines machines depuis le mois de janvier dernier. Cette fois-ci, ce sera automatique sur tous les appareils éligibles, à savoir ceux qui ne sont pas gérés et qui utilisent l'une des versions listées ci-dessus.

Suite à l'installation de la mise à niveau vers Windows 11 22H2, ce sera à l'utilisateur de déterminer l'heure de redémarrage de la machine. Windows ne redémarrera pas de lui-même.

En passant sur Windows 11 22H2, et en attendant Windows 11 23H2, Microsoft souhaite que vous utilisiez une version supportée de son système d'exploitation. Ainsi, vous recevrez les futurs correctifs pour les bugs et les failles de sécurité, ainsi que les nouvelles fonctionnalités.

