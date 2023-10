Le 25 octobre 2023, Microsoft Word a soufflé sa 40ème bougie ! À cette occasion, Microsoft a refait un peu l'historique de son célèbre traitement de texte, mais également évoqué son avenir.

40 ans, c'est l'âge de Microsoft Word puisque l'entreprise américaine a lancé son traitement de texte le 25 octobre 1983. A cette occasion, Microsoft a positionné les évolutions de Word au final des années et des versions, sur une frise chronologique. Il y a eu du chemin parcouru entre Microsoft Word 1.0 et la version disponible via Microsoft 365. Le module de correction, élément important du traitement de texte, a fait son apparition la première fois dans Word 97.

Aujourd'hui, Word est l'une des applications les plus utilisées et les plus populaires au monde.

Source : Microsoft

Il est assez amusant de constater que Microsoft Word fête ses 40 ans au moment où l'on rentre dans l'ère des intelligences artificielles.

D'ailleurs, Microsoft ne manque pas d'ambitions pour Word et il va profiter de l'IA, notamment grâce à Microsoft 365 Copilot qui sera disponible dans quelques jours. Il est clair que Word va beaucoup s'appuyer sur l'IA dans les prochaines années.

"Copilot apporte un changement fondamental dans les expériences d'écriture et de lecture. Notre objectif est d'évoluer en permanence en fonction des commentaires que nous recevons de vous, nos utilisateurs, lorsque vous créez et lisez du contenu, tout en tirant parti de Copilot sur toutes les plateformes et tous les appareils.", précise Microsoft.

Par ailleurs, Microsoft veut continuer d'améliorer la version web de Word, mais également fournir de nouveaux outils aux développeurs pour aller jusqu'à "prendre en charge des flux de travail personnalisés".

Dans les années à venir, Word restera Word, et conservera sa place importante dans l'écosystème de Microsoft : "Word reste LE lieu où créer, éditer et réviser du contenu de manière efficace, où que vous soyez, avec qui vous travaillez et quel que soit l'appareil que vous utilisez."

Personnellement, je pense que la première version de Word que j'ai utilisé, ça doit être Word 98... Et vous ?

Source