À l'occasion de son 22ème anniversaire, Geekom propose jusqu'à 15% de réduction immédiate sur deux modèles de mini PC : Geekom A6 et Geekom IT13 2025 Edition. Voici ce que vous devez savoir sur ces bons plans.

Pour célébrer son 22ème anniversaire, Geekom propose des promotions sur ses ordinateurs et ces réductions sont valables jusqu'au 30 septembre 2025. Sans oublier qu'en complément des offres présentées dans cet article, il y a aussi une offre spéciale sur le mini PC GEEKOM IT15.

Geekom A6

Présenté comme le seul mini PC au monde primé aux European Hardware Awards 2025, le Geekom A6 se présente sous la forme d'un boitier en aluminium compact. À l'intérieur, une configuration basée sur un processeur AMD Ryzen 7 6800H, 32 Go de RAM en DDR5 et 1 To de stockage avec un SSD NVMe.

Il est également bien équipé en matière de connectique et connectivité réseau grâce au Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ainsi que 2 ports HDMI, une interface réseau 2.5 GbE et même des ports USB4 Type-C. Au total, le boitier dispose de 6 ports USB, dont 2 sur la façade avant.

Avec le code promo "ITCPRA6", obtenez dès maintenant 11% de réduction sur le Geekom A6 pour tout achat via la boutique officielle de la marque (sur Amazon, le code promo ne s'applique pas) :

👉 Offre spéciale 22ème anniversaire de Geekom : 444,11 euros

Retrouvez notre test de ce modèle : Test Geekom A6

Geekom IT13 2025 Edition

Le modèle Geekom IT13 n'est pas nouveau dans le catalogue de Geekom, mais en 2025, il a eu le droit à une nouvelle version. Ainsi, la version actuelle est propulsée par un Intel Core i9-13900HK (contre un i9-13900H pour la précédente génération), 32 Go de RAM et un SSD de 1 ou 2 To, selon la version. Grâce à la puce graphique Intel Iris Xe, il prend en charge l’affichage 8K : vous avez le choix entre connecter jusqu'à 4 écrans 4K ou 1 écran 8K. Doté de Windows 11 Pro, de ports USB4 ultra-rapides et d’une connectique complète, ce mini PC est particulièrement polyvalent, tout en étant abordable.

Avec le code promo "ITCPRIT13", obtenez dès maintenant 16% de réduction sur le Geekom IT13 2025 Edition pour tout achat via la boutique officielle de la marque (sur Amazon, le code promo ne s'applique pas).

👉 Offre spéciale 22ème anniversaire de Geekom : 587,16 euros pour la version 1 To

Retrouvez notre test de ce modèle : Test Geekom IT13 2025 Edition

Bon plan proposé en partenariat avec Geekom.