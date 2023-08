Microsoft a publié la mise à jour KB5029331 pour Windows 10 22H2 ! Elle apporte une nouveauté intéressante : la nouvelle application Windows Backup pour faciliter la sauvegarde de vos données dans OneDrive.

La mise à jour KB5029331 est optionnelle et elle offre un aperçu de la prochaine mise à jour cumulative qui sortira en septembre prochain à l'occasion du Patch Tuesday. Grâce à cette mise à jour "Preview" qui sort en amont (il y en a une tous les mois), les administrateurs peuvent tester les nouveaux correctifs et changements apportés par Microsoft et qui seront intégrés à la prochaine mise à jour "obligatoire". À l'exception des correctifs de sécurité qui ne sont pas inclus dans cette mise à jour.

La mise à jour KB5029331 intègre 16 améliorations et correctifs, dont une nouveauté importante : l'application Windows Backup. Sur le site de Microsoft, on peut lire : "Cette mise à jour ajoute l'application Windows Backup à votre appareil."

Suite à l'installation de la mise à jour, une nouvelle entrée fera son apparition dans le menu Démarrer de votre PC :

L'application Windows Backup devrait être distribuée à tout le monde lorsque la prochaine mise à jour cumulative sortira, à savoir le mardi 12 septembre 2023.

Qu'est-ce que Windows Backup ?

Plus tôt dans l'année, Microsoft a déjà fait l'annonce de Windows Backup pour Windows 11 (que l'on peut tester sur les versions publiées via le programme Windows Insider). Cette nouvelle application permet à l'utilisateur de sauvegarder vers OneDrive les données de son ordinateur. L'utilisateur peut sélectionner ce qu'il souhaite sauvegarder : fichiers, applications, paramètres, identifiants (ceux des réseaux WiFi, par exemple). Vous pouvez aussi utiliser Windows Backup pour sauvegarder vos paramètres Windows et la liste des applications installées.

Windows Backup doit rendre plus accessible et plus simple la sauvegarde des données et des paramètres, en regroupant la configuration de la sauvegarde dans une même interface. Cela évite aux utilisateurs de devoir configurer d'une part OneDrive et d'autre part Windows (notamment via les paramètres de Comptes) : ce qui rendra surement service aux utilisateurs qui ne sont pas trop à l'aise avec l'informatique.

À ce jour, Windows Backup se limite à la sauvegarde vers le Cloud OneDrive de Microsoft. Une véritable contrainte, notamment pour les utilisateurs gratuits de OneDrive puisque l'espace sera limité à 5 Go. Bien insuffisant pour sauvegarder un PC complet.

Windows Backup peut s'avérer utile pour migrer facilement d'une machine à une autre. Les données sauvegardées sur OneDrive pourront être restaurées sur la nouvelle machine grâce à cette application. Autre scénario : lorsque l'on effectue la réinitialisation de sa machine, car les données pourront être restaurées pendant le processus d'initialisation de Windows.

Windows Backup va accompagner les utilisateurs pour passer sur une nouvelle machine, mais la restauration des données peut aussi être effectuée si l'on reste sur la même machine et que l'on effectue une réinitialisation. En fait, c'est pendant le processus de mise en route du PC (OOBE) que l'on pourra initier la restauration de données.

