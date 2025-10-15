Le mardi 14 octobre 2025, Microsoft a publié les nouvelles mises à jour cumulatives mensuelles pour les différentes versions de Windows Server. Le programme est chargé pour Windows Server 2025 ! Voici un récapitulatif complet.

Ces mises à jour, en plus des changements évoqués ci-dessous, intègrent de nombreux correctifs de sécurité. Découvrez le programme - chargé - dès maintenant.

Windows Server 2025 - Les nouveautés de la KB5066835

La mise à jour d'octobre 2025 pour Windows Server 2025 est associée à la référence KB5066835. Cette mise à jour conséquente corrige des bugs et introduit des changements, dont certains sont similaires à ceux apportés par la mise à jour pour Windows 11.

👉 Applications par défaut

Nouveauté : dans l’ Espace économique européen (EEE) , Microsoft déploie plusieurs ajustements concernant le choix du navigateur par défaut via le bouton « Définir par défaut » dans Paramètres > Applications > Applications par défaut : Davantage de types de fichiers et de liens seront automatiquement associés au navigateur, si ce dernier les prend en charge. Le navigateur choisi sera épinglé à la barre des tâches et au menu Démarrer, sauf si l’utilisateur décoche cette option. Un bouton distinct permet désormais de changer le lecteur PDF par défaut en un clic, si le navigateur gère ce type de fichier.

dans l’ , Microsoft déploie plusieurs via le bouton « Définir par défaut » dans Paramètres > Applications > Applications par défaut :

👉 Narrateur

Nouveauté : le rideau d’écran (Screen Curtain) fait son apparition. Cette fonctionnalité permet de noircir l’écran pendant la lecture vocale du contenu par le Narrateur, afin de protéger la confidentialité de l’utilisateur. Voici un raccourci pour en profiter : Ctrl + Windows + Entrée , puis Verr. Maj + Ctrl + C .

le fait son apparition. Cette fonctionnalité permet de du contenu par le Narrateur, afin de de l’utilisateur. Voici un raccourci pour en profiter : , puis . Nouveauté : le Narrateur propose désormais une aide intégrée plus interactive, guidant l’utilisateur pas à pas pour découvrir les nouvelles fonctionnalités et paramètres.

👉 Paramètres

Nouveauté : le pays ou la région choisis lors de l’installation du système apparaissent désormais dans Paramètres > Heure et langue > Langue et région.

le apparaissent désormais dans Paramètres > Heure et langue > Langue et région. Correction : un bug affichait un caractère illisible à la place de la taille correcte du disque dans Paramètres > Système > À propos.

👉 Barre des tâches et zone de notification

Nouveauté : les paramètres rapides affichent désormais des descriptions textuelles pour les outils d’accessibilité (Narrateur, Commande vocale, etc.) afin d’en faciliter l’identification.

les affichent désormais des pour les outils d’accessibilité (Narrateur, Commande vocale, etc.) afin d’en faciliter l’identification. Nouveauté : l’ indicateur d’activité sous les icônes de la barre des tâches est désormais plus large et plus visible .

l’ sous les icônes de la barre des tâches est désormais . Correction : le raccourci WIN + CTRL + numéro ne permettait plus de basculer entre les fenêtres d’une même application. Microsoft a corrigé ce problème avec cette nouvelle mise à jour.

👉 Partage Windows

Nouveauté : lors du partage d’un lien ou d’un contenu web via la fenêtre de partage Windows, un aperçu visuel du contenu est désormais affiché.

lors du partage d’un lien ou d’un contenu web via la fenêtre de partage Windows, un est désormais affiché. Nouveauté : il est maintenant possible de choisir le niveau de compression (Haute, Moyenne ou Basse qualité) lors de la modification et du partage d’images. Cette option est plus explicite que l'ancien réglage basé sur une échelle de 0 à 100.

👉 Couleurs et accessibilité

Amélioration : dans Paramètres > Accessibilité > Filtres de couleur, les curseurs d’intensité et d’amélioration des couleurs ont été repositionnés pour que l’aperçu reste visible pendant le réglage.

👉 Explorateur de fichiers

Amélioration : les performances d’extraction des archives (notamment les fichiers .7z et .rar) ont été optimisées, ce qui accélère la copie de gros volumes de fichiers.

👉 Graphismes

Amélioration : plusieurs optimisations améliorent la stabilité de l’affichage , réduisent les clignotements d’écran lors des changements de configuration et évitent les réinitialisations inutiles .

plusieurs optimisations améliorent la , réduisent les lors des changements de configuration et évitent les . Correction : certains écrans affichaient une teinte verte inattendue.

certains inattendue. Correction : lorsque le contrôle de compte utilisateur (UAC) est défini sur "Toujours m’avertir", cliquer sur le bouton de calibration des couleurs d’écran, puis annuler, pouvait faire planter la fenêtre Paramètres.

👉 Saisie

Correction : la saisie en japonais via le clavier tactile pouvait cesser de fonctionner après un passage temporaire au clavier anglais.

👉 Langue

Correction : après l’installation de Windows Server 2025, certains textes dans l’assistant Ajouter des rôles et fonctionnalités affichaient des caractères illisibles. Ce problème touchait notamment les composants Windows Admin Center et Network ATC (Automatic Traffic Control).

👉 Applications utilisant MSFTEdit.dll

Correction : des applications comme Sticky Notes ou dxdiag pouvaient ne plus répondre lorsque la langue d’affichage était définie sur l’arabe ou l’hébreu.

👉 Réseau

Correction : un problème empêchait la connexion à des fichiers ou dossiers partagés lorsque le protocole SMBv1 était utilisé via NetBIOS over TCP/IP (NetBT), après l’installation de la mise à jour KB5065426. Un problème commun avec Windows 10 et Windows 11.

👉 Paramètres rapides

Correction : les trois premiers boutons de la ligne supérieure ne répondaient plus lors de l’activation ou la désactivation d’une option.

👉 Performances et stockage

Correction : amélioration de la fiabilité de Storage Spaces Direct (S2D) , dont les performances pouvaient chuter lors de charges lourdes dans des environnements SDDC (Software Defined Data Center) .

amélioration de la , dont les performances pouvaient chuter lors de charges lourdes dans des environnements . Correction : certains packs de langues et fonctionnalités à la demande n’étaient pas complètement supprimés, entraînant une utilisation excessive de l’espace disque et un ralentissement de Windows Update.

👉 Impression

Correction : les lignes imprimées pouvaient apparaître plus épaisses que prévu.

👉 Scripts et SMB distant

Correction : l’exécution d’un script depuis un partage SMB distant pouvait être anormalement lente si le partage était hébergé sur un serveur avec une version antérieure de l'OS, telle que Windows Server 2019.

👉 Recherche Windows

Amélioration : la fiabilité du moteur de recherche a été renforcée. Le chargement de Windows Search est désormais plus rapide (moins de 10 secondes).

la a été renforcée. Le chargement de est désormais plus rapide (moins de 10 secondes). Correction : certains utilisateurs ne pouvaient plus taper dans la barre de recherche, ce problème est désormais résolu. À noter : cette mise à jour ne corrige pas encore le problème empêchant complètement le chargement de Windows Search dans certains cas.

👉 Fenêtres et affichage

Correction : après avoir quitté une application plein écran via ALT + Tab , certaines fenêtres comme Windows Terminal pouvaient ne plus répondre.

après avoir quitté une application plein écran via , certaines fenêtres comme pouvaient ne plus répondre. Correction : sur certains appareils, la taille ou la position des fenêtres pouvaient changer de manière inattendue après une mise en veille .

sur certains appareils, la pouvaient changer de manière inattendue après une . Correction : un plantage d’Explorer.exe pouvait survenir lors du déplacement d’une fenêtre, lorsque l’ancrage automatique était activé.

👉 Pilote de fax

Modification : le pilote ltmdm64.sys a été supprimé de Windows, donc le modem fax dépendant de ce pilote spécifique ne fonctionnera plus sous Windows. Ici, l'objectif est de protéger les machines contre deux failles de sécurité zero-day.

Pour consulter la liste complète des modifications apportées par cette mise à jour, visitez cette page :

Windows Server 2025 - Les problèmes connus avec la KB5066835

Il est à noter que 2 dysfonctionnements sont liés à cette mise à jour cumulative, même si le premier problème lié à Exchange est un problème de plus longue date. Pour le premier problème connu, je vous oriente vers la lecture de l'article mentionné ci-dessous, mais cette mention de Microsoft veut dire que cette nouvelle mise à jour ne résout pas ce problème.

Par ailleurs, Microsoft a confirmé un second problème connu. Celui-ci affecte les applications utilisant le contrôle de synchronisation Active Directory (DirSync) dans un domaine Active Directory (AD DS).

Après l’installation de cette mise à jour, certaines applications, dont l'outil très populaire Microsoft Entra Connect Sync (anciennement Azure AD Connect) peuvent rencontrer un problème où la synchronisation est incomplète lorsqu’elles traitent des groupes de sécurité Active Directory contenant plus de 10 000 membres. En pratique, cela signifie que tous les membres du groupe ne sont pas synchronisés, ce qui peut entraîner des incohérences entre l’annuaire local et le cloud.

En attendant un correctif officiel, Microsoft propose un contournement temporaire à appliquer via le Registre Windows. Voici la modification à effectuer :

Chemin : Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides

Nom : 2362988687

Type : REG_DWORD

Valeur : 0

Cette clé permet d'annuler le changement de comportement introduit par la mise à jour et de rétablir la synchronisation complète des groupes AD. En parallèle, Microsoft mène des investigations pour proposer une solution pérenne.

Windows Server 2022 - Les nouveautés de la KB5066782

La mise à jour KB5066782 s'adresse aux administrateurs de serveurs sous Windows Server 2022. Elle corrige plusieurs bugs, dont la majorité ont aussi été corrigés dans Windows 10.

👉 Saisie

Correction : un problème empêchait l’affichage correct de certains caractères lors de l’utilisation de l’ éditeur de méthode d’entrée chinois (IME) .

un problème empêchait lors de l’utilisation de l’ . Correction : cette mise à jour résout également un bug d’affichage où certains caractères chinois apparaissaient sous forme de cases vides dans certains champs texte (par exemple dans le Connection Manager Administration Kit) lorsqu'une limite de caractères était définie.

👉 Réseau

Correction : Microsoft corrige un problème empêchant la connexion aux fichiers et dossiers partagés lorsqu’on utilise le protocole SMBv1 via NetBIOS over TCP/IP (NetBT). Ce dysfonctionnement pouvait survenir après l’installation de la mise à jour KB5065432.

👉 PowerShell

Correction : un correctif vient résoudre un problème de communication affectant PowerShell Remoting et WinRM, où certaines commandes pouvaient expirer après 10 minutes d’exécution.

👉 Stabilité du système

Correction : Microsoft a identifié et corrigé un problème de stabilité introduit après la mise à jour de sécurité de mai 2025. Certains appareils pouvaient devenir non réactifs dans des scénarios spécifiques. Microsoft n'apporte pas de précisions sur ce point...

👉 Services système et fiabilité

Correction : cette mise à jour corrige un problème où le service McpManagement apparaissait sans description dans Windows.

👉 Pilote de fax

Modification : le pilote ltmdm64.sys a été supprimé de Windows, donc le modem fax dépendant de ce pilote spécifique ne fonctionnera plus sous Windows. Ici, l'objectif est de protéger les machines contre deux failles de sécurité zero-day.

Windows Server 2019 - Les nouveautés de la KB5066856

La mise à jour KB5066856 pour Windows Server 2019 supprime aussi le pilote lié au fax et elle corrige aussi le bug lié au timeout de WinRM. Pour consulter la page de cette mise à jour, suivez ce lien :

Bon courage pour vos mises à jour !