Mon imprimante est hors ligne sous Windows 11, que faire ?

I. Présentation

Les informaticiens et les problèmes d'imprimantes, c'est une grande histoire ! Et cela n'échappe pas non plus aux particuliers puisqu'il est très fréquent de faire face à une imprimante qui apparaît hors ligne sur Windows alors que tout semble être opérationnel. Que faire lorsque l'imprimante apparaît hors ligne sous Windows 11 ? Voici quelques pistes à explorer et qui peuvent s'appliquer aussi à Windows 10.

En complément, et si votre problème n'est pas résolu, vous pouvez prendre connaissance de cette page ou de celle-ci du site Microsoft.

II. Dans le doute, reboot

"Dans le doute, reboot", une citation très célèbre auprès des professionnels de l'informatique et qui peut permettre de résoudre un problème de connexion temporaire entre votre imprimante et votre PC. Dans ce cas, il convient de redémarrer l'imprimante, et si ce n'est pas mieux de redémarrer aussi l'ordinateur.

Une opération très simple et qui peut permettre à n'importe qui de s'en sortir sans connaissance particulière.

III. Vérifiez les branchements ou la connexion réseau

Selon votre installation et votre imprimante, la connexion entre le périphérique et le PC peut être effectuée via un câble USB ou le réseau informatique, soit en filaire avec un câble Ethernet RJ45, soit en sans-fil avec le Wi-Fi. Même si c'est plus rare, dans certains cas, on peut utiliser l'impression sans-fil via Bluetooth.

De ce fait, il convient de vérifier les branchements : le câble USB est-il bien branché ? le câble Ethernet est-il connecté sur un réseau opérationnel ? Par ailleurs, pour la configuration Wi-Fi, il y a généralement un voyant LED sur l'imprimante qui indique l'état de la connexion sans-fil. Sinon, dans les menus de l'imprimante, il y a des informations à ce sujet.

Si l'imprimante n'est pas connectée au réseau alors que cela doit être le cas, c'est normal qu'elle apparaisse hors ligne sur l'ordinateur. Pour approfondir le dépannage à ce sujet, vous devez consulter la documentation spécifique à votre imprimante.

Certains fabricants, comme HP, proposent une application à installer sur Windows et qui peut aider à résoudre certains problèmes. Chez HP, il s'agit de l'application HP Smart.

IV. Utilitaire de résolution des problèmes

Windows 11 (et Windows 10) intègre un utilitaire de résolution des problèmes qui s'avère assez efficace, contrairement à ce que l'on a pu connaitre il y a quelques années... Avec cet utilitaire, il est tout à fait possible de résoudre des problèmes d'impression.

Pour accéder à cet utilitaire, ouvrez le menu Démarrer, cliquez sur "Paramètres". Ensuite, à gauche, cliquez sur "Bluetooth et appareils" puis au centre sur "Imprimantes et scanners". Ici, vous pouvez lancer l'utilitaire intégré au système en cliquant sur "Résolution des problèmes".

Avec ce simple clic, Windows va analyser la configuration du système à la recherche d'un problème. Par exemple, l'état du service "Spouleur d'impression", nécessaire au bon fonctionnement des impressions sous Windows, sera vérifié.

Et, si l'utilitaire détecte une anomalie, il vous sera proposé d'appliquer la correction. Cet utilitaire permet de gagner du temps, et là encore, rend accessible le dépannage aux utilisateurs lambdas.

V. Supprimer et rajouter l'imprimante

Dans certains cas, et même si c'est plus rare à mon sens, il convient malheureusement de supprimer l'imprimante de Windows, puis de l'ajouter de nouveau. Cette opération s'effectue à partir des paramètres du système, toujours dans "Bluetooth et appareils" puis "Imprimantes et scanners". Ici, il faut sélectionner l'imprimante qui pose problème et cliquer sur "Supprimer" en validant par "Oui".

Une fois que cette opération est effectuée, dans l'accueil de "Imprimantes et scanners", vous pouvez cliquer sur le bouton "Ajouter un appareil". Windows va rechercher tout seul l'imprimante, même s'il est possible de passer par le mode manuel.

Si l'imprimante est correctement connectée au PC en USB ou qu'elle est bien disponible sur le réseau, elle sera détectée.

VI. Conclusion

Grâce à ces quelques méthodes fiables, vous devriez pouvoir résoudre votre problème d'impression ! J'aurais pu ajouter aussi la vérification du pilote d'impression, ainsi que la fonction "Utiliser hors connexion" mais celle-ci ne semble plus accessible sous Windows 11 car l'interface qui permet de gérer la file d'attente d'impression a évolué.

Je vous déconseille d'installer des utilitaires tiers qui vous proposent de faire des miracles pour dépanner votre imprimante... Mis à part les applications officielles des constructeurs.