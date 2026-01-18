Pour enregistrer une vidéo, qu'elle soit à destination de YouTube ou d'un portail d'entreprise pour de la formation interne, cela demande un minimum de matériel et de logiciels pour faire les choses proprement. Que faut-il procurer ? Voici mon expérience sur le sujet.

Cet article fait suite à un e-mail reçu de la part d'un lecteur d'IT-Connect qui m'a justement demandé ce que j'utilisais comme matériel et logiciel pour les vidéos IT-Connect. Je me suis dit que ça pouvait être cool de partager les informations avec vous tous. J'ai enregistré plus de 500 tutoriels vidéos, donc j'ai des choses à vous dire ! Cet article est aussi l'occasion de vous en dire plus sur l'envers du décor !

Remarque : les périphériques et les logiciels évoqués dans cet article ne sont peut-être pas les meilleurs du marché, mais ils répondent à mes besoins actuels.

Le matériel pour enregistrer des vidéos

Je vais commencer par évoquer le matériel que j'utilise pour enregistrer mes vidéos, que ce soit celles que vous voyez sur YouTube, TikTok, Facebook ou Instagram. Le matériel influence grandement la qualité du résultat final, il mérite donc une attention particulière. Tout dépend aussi du niveau de qualité et de la finalisation de la production vidéo.

Le micro : le plus important

Pour des vidéos dans l'esprit "tutoriel informatique", la qualité d'image de la webcam est secondaire, puisque l'essentiel est de bien voir l'image à l'écran.

Ce que je veux dire par là, c'est qu'il vaut mieux investir en priorité dans un bon micro que dans une bonne webcam. Il n'y a rien de plus désagréable que de regarder une vidéo avec un son de mauvaise qualité... Les micros intégrés aux ordinateurs portables ne sont pas de bonne qualité, ce n'est pas suffisant.

Pendant plusieurs années, j'ai utilisé un micro Blue Yeti X (une gamme de Logitech désormais), puis quand il m'a lâché, j'ai pris une autre référence : Elgato Wave:3, acheté en octobre 2024 pour 139,81 euros. Il a été complété par un accessoire important : le filtre anti-pop, de la même marque (Elgato Pop Filter). J'ai pris aussi une extension de 10 cm (Elgato Wave Extension Rods) pour positionner le micro plus haut (l'alternative serait d'avoir une perche pour le micro).

La webcam : si vous souhaitez vous filmer

Je trouve que c'est plus agréable de voir la personne qui parle, en complément de l'image de l'écran. Vous avez donc besoin d'un capteur vidéo. Il y a deux options viables : une webcam et un appareil photo, si l'on met de côté l'utilisation de la caméra du smartphone. Évitez la webcam d'un ordinateur portable, car l'angle de prise de vue n'est pas bon.

Depuis 5 ans, j'utilise la même webcam : une Logitech StreamCam, achetée environ 150 euros. Un équipement abordable capable de filmer en Full HD (1080p) à 60 fps. Je l'utilise encore aujourd'hui, même si je réfléchis à changer pour avoir une meilleure qualité d'image sur les séquences face caméra. La gestion de l'exposition est un peu capricieuse par moment.

Pour utiliser un appareil photo (comme une caméra réflexe) en tant que source vidéo, il ne suffit pas de connecter l'appareil à son ordinateur. Enfin, il y a peut-être des appareils qui le permettent, mais bien souvent, il faut s'équiper d'une carte d'acquisition. Par exemple, le dongle Elgato Cam Link 4K répond à ce besoin.

Pour avoir une meilleure qualité vidéo, abandonner la webcam pour un réflexe, c'est probablement la meilleure option même s'il existe des webcams haut de gamme.

L'éclairage : la clé de l'ambiance

J'utilise 3 panneaux LED différents pour l'éclairage, ainsi qu'une simple lampe avec une ampoule vintage (éclairage avec un blanc chaud).

Si vous regardez mes vidéos, vous avez probablement remarqué un éclairage bleu en arrière-plan. Pour cela, j'utilise 2 panneaux RGB 190 de chez Neewer (achetés en novembre 2022 pour 82,39 euros), qui tournent sur batterie et qui ont une autonomie de plusieurs heures. Il y a une application smartphone pour interagir avec les lampes via Bluetooth et ainsi choisir la couleur de votre choix, sur une palette complète (incluant les blancs chauds et froids). Des lampes Philips Hue peuvent aussi convenir en tant que lumière d'ambiance.

En complément, au-dessus de mon écran principal et aux côtés de ma webcam, il y a un panneau LED Elgato Key Light Mini pour l'éclairage du premier plan. Il est monté sur une perche pour être positionné au-dessus de l'écran. J'utilise une perche Elgato Master Mount (S).

Une seule lampe de ce type me semble suffisante, même si l'on voit souvent des setups avec deux panneaux (un à droite, un à gauche). Achetée en février 2025 pour 69,95 euros. Le panneau LED est connecté en USB à mon PC, ce qui permet de l'alimenter constamment. Il y a un logiciel officiel pour les réglages (que j'aborderai par la suite).

Auparavant (de 2020 à février 2025), j'utilisais un autre panneau LED sans marque spécifique, mais j'ai eu plusieurs fois des pannes de batterie (et donc d'éclairage) en plein enregistrement, malgré une connexion USB constante. C'était pénible et peu productif, j'ai donc opéré à un changement.

Voici un aperçu de cet éclairage (ou regardez une vidéo comme sur cette page) :

L'éclairage est la clé pour créer une ambiance, et au-delà de la décoration, c'est selon moi ce qui est le plus difficile à gérer (c'est parfois capricieux...) en comparaison de l'image et de l'audio. Cela dépend aussi de la webcam et de sa façon d'interpréter les lumières diffusées au premier plan et en arrière-plan. Et, je crois que ma webcam ne m'aide pas toujours.

Le boîtier de contrôle : loin d'être un gadget

En novembre 2024, j'ai fait l'acquisition d'un équipement supplémentaire : un boitier de contrôle Elgato Stream Deck MK.2 pour 139,99 euros. Ses touches personnalisables en font un allié au quotidien, qui va bien au-delà de l'enregistrement vidéo. Vous pouvez configurer les touches pour lancer tout et n'importe quoi sur votre ordinateur !

Dans le contexte de l'enregistrement vidéo, il sert à lancer/arrêter l'enregistrement et à passer d'une scène à l'autre. Par exemple, il me sert à passer d'un enregistrement de l'écran à un enregistrement face caméra, ou encore à l'enregistrement de mon écran avec l'incrustation de ma caméra. Pour le streaming en direct, ce serait aussi un équipement indispensable pour agir facilement pendant la diffusion.

Il a 15 touches et les raccourcis sont aussi organisables par dossiers, donc il sert aussi pour d'autres usages. Par exemple : lancer un site web spécifique, prendre un screenshot ou encore lancer un script !

Les logiciels pour la production des vidéos

Les différents logiciels utilisés peuvent être répartis en différentes catégories :

Configuration globale des périphériques

Enregistrements

Production (montage)

Logiciels pour la configuration des périphériques

De nos jours, chaque marque y va de son logiciel pour permettre la configuration de ses périphériques. C'est vrai aussi dans le cas présent. Ainsi, sur mon ordinateur, plusieurs logiciels sont installés dans ce but :

Elgato Wave Link pour les réglages du micro Elgato Wave:3 ,

pour les réglages du micro , Elgato Control Center pour contrôler le panneau LED Elgato Key Light Mini ,

pour contrôler le panneau LED , Stream Deck pour personnaliser les boutons et la configuration du boitier Elgato Stream Deck MK.2,

Logitech G Hub pour ajuster l'image de la webcam Logitech StreamCam (il me sert principalement à réinitialiser l'exposition quand ça vrille),

pour ajuster l'image de la webcam (il me sert principalement à réinitialiser l'exposition quand ça vrille), NVIDIA Broadcast pour ajouter des effets sur l'image de la webcam. En l'occurrence dans mon cas, il gère le flou de l'arrière-plan. Ce logiciel peut aussi supprimer l'arrière-plan. Il y a plusieurs fonctionnalités sympathiques, mais il faut un GPU qui suit. À ce sujet, j'utilise une carte NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

Logiciel pour l'enregistrement

L'enregistrement vidéo est effectué à l'aide d'OBS Studio, un logiciel libre et open source qui est la référence en la matière. Il y a une grosse communauté et il est autant adapté à l'enregistrement vidéo qu'au streaming en direct (peut-être même encore plus pour ce second cas). Au début, on peut être un peu perdu, car il y a beaucoup de boutons et de menus, mais il y a aussi beaucoup de tutos sur le Web pour nous aider.

Je le pilote essentiellement par l'intermédiaire de mon Stream Deck, notamment pour les changements de scènes. J'ai également ajouté un plugin pour effectuer des enregistrements directement au format vertical à destination des réseaux sociaux comme TikTok.

En sortie, vous pouvez obtenir un fichier MP4 ou MKV, selon les réglages. Si besoin, OBS Studio intègre un convertisseur de fichiers vidéo qui permet de passer d'un format à l'autre facilement. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a qu'un seul enregistrement avec les deux images (écran et caméra), donc au montage, cela apporte moins de souplesse.

Avec un plugin et des réglages, il est possible d'enregistrer chaque source vidéo dans des fichiers distincts, mais mon ordinateur peine à suivre à ce niveau-là. Résultat, il y a parfois un décalage dans les enregistrements. J'ai mis de côté cette amélioration pour le moment.

Logiciels pour le montage vidéo

Depuis novembre 2024, les montages de mes vidéos sont réalisés à l'aide d'Adobe Premiere Pro, une application de montage vidéo professionnelle de la suite Adobe Creative Cloud. Je ne réalise pas moi-même les montages, je m'appuie sur les compétences de ma collègue Marion. Je préfère passer plus de temps sur d'autres sujets où j'ai une valeur ajoutée, plutôt que sur le montage, bien que ce ne soit pas un exercice désagréable.

Source : Adobe

Avant novembre 2024, je n'utilisais pas Adobe Premiere Pro, ni OBS Studio. J'utilisais un seul et unique logiciel pour assurer ces deux fonctions : Camtasia. Peu coûteux (notamment en comparaison de la suite Adobe), il intègre toutes les fonctionnalités nécessaires pour produire des tutoriels vidéo comme ceux que vous voyez sur la chaine YouTube. Il est plus limité au niveau des effets et le potentiel "créatif" est largement inférieur à celui de Premiere Pro, mais il peut suffire pour débuter en totale autonomie : il se prend en main très facilement.

Ci-dessous, un aperçu de Camtasia 2024 que j'utilisais pour mes vidéos. Ce n'est pas la dernière version de la solution.

Par ailleurs, je pourrais aussi citer Canva : le logiciel utilisé pour la création des miniatures des vidéos YouTube. J'utilise beaucoup cet outil au quotidien, notamment pour créer les images d'illustration des articles du site web, les supports de présentation des vidéos ou encore les carrousels pour les réseaux sociaux.

Le coût de mon matériel pour la création de vidéos YouTube

Voilà, nous avons fait le tour du matériel et des logiciels que j'utilise (ou que j'ai utilisés) pour la création des vidéos de la chaine YouTube. Comme vous avez pu le constater, tout n'a pas été acquis au même moment : j'ai fait évoluer mon setup au fil du temps. Bien entendu, il convient d'ajouter l'ordinateur utilisé pour l'enregistrement et le montage, mais il n'y a pas besoin d'une grosse configuration pour faire du montage Full HD (la 4K sera plus exigeante).

Pour finir, voici un tableau récapitulatif avec les tarifs du matériel (selon mon prix d'achat), simplement pour vous donner un ordre d'idée.

Composants Type Prix Elgato Wave:3 Micro 139,81 euros Elgato Pop Filter Filtre anti-pop 23,39 euros Elgato Wave Extension Rods Extension support micro 9,99 euros Elgato Master Mount (S) Perche 44,99 euros Logitech StreamCam Webcam 150,00 euros Elgato Stream Deck MK.2 Boitier de contrôle 139,99 euros Elgato Key Light Mini Panneau LED principal 69,95 euros Neewer RGB 190 Panneaux LED d'ambiance 82,39 euros

👉 Montant total : 660,51 euros.

Sans oublier les coûts associés aux logiciels, mais il n'y a que deux logiciels payants : Adobe Premiere Pro (ou Camtasia) et Canva. OBS Studio est totalement gratuit, tout comme les logiciels fournis par les différentes marques.

En ce qui me concerne, ma prochaine amélioration ce sera surement le remplacement de ma webcam. Soit par une webcam haut de gamme ou alors en exploitant un appareil photo réflexe.

Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas aussi à poser vos questions et à partager votre retour d'expérience à ce sujet !