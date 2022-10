Même si Microsoft reste une entreprise en très grande forme avec d'excellents résultats chaque année, cela n'empêche pas l'entreprise américaine de lancer une vague de licenciement assez importante puisque 1 000 salariés sont concernés.

Il y a quelques mois, Microsoft a déjà initié une phase de licenciement, mais cette fois-ci, cela va toucher un plus grand nombre de salariés : 1 000, répartis dans différentes divisions de Microsoft, notamment Azure, Xbox, etc. À cause de la crise économique et des ralentissements engendrés, de nombreuses entreprises se réorganisent, gèlent les embauchent et licencient des salariés. Le site Neowin donne quelques exemples de grandes entreprises qui ont déjà emprunté la voie vers laquelle se dirige Microsoft : Google, Meta, Twilio ou encore Calm.

Au début il s'agissait d'une information non officielle, mais finalement Microsoft a rapidement confirmé cette mauvaise nouvelle à la chaîne de télévision américaine CNBC : "Comme toutes les entreprises, nous évaluons régulièrement nos professionnels et procédons à des ajustements structurels en conséquence. Nous continuerons à investir dans nos activités et à embaucher dans les secteurs de croissance clés au cours de l'année à venir."

Toutefois, la firme de Redmond n'a pas confirmé s'il s'agissait de 1 000 salariés, de plus, ou de moins. Certaines personnes actuellement chez Microsoft ont déjà annoncé leur licenciement sur Twitter, notamment des employés de longue date. Par exemple, on peut citer KC Lemson (Group Product Manager) et Greg Chapman (Principal Architect sur Azure).

Source