Firefox 148 va permettre de bloquer les fonctions IA

Vous ne voulez pas de l'IA dans votre navigateur Web ? Sachez que Firefox 148 introduira de nouvelles options pour vous permettre de choisir votre camp : vous pourrez activer ou désactiver les fonctions IA, selon vos préférences.

Un bouton pour bloquer les fonctions IA arrive dans Firefox

La fondation Mozilla a fait le choix d'écouter sa communauté d'utilisateurs : la fonctionnalité "Block AI enhancements" (Bloquer les améliorations par IA) sera introduite à partir de Firefox 148. Cette version est prévue pour le 24 février 2026. Il s'agit d'une nouvelle section dédiée aux contrôles de l'IA dans les paramètres.

L'objectif est clair : offrir un point de gestion centralisé pour bloquer les outils actuels basés sur l'IA, mais aussi toutes les futures intégrations d'IA générative qui viendront prendre place dans Firefox. Si vous activez cette option de façon globale, cela supprimera aussi les pop-ups et rappels incitant à utiliser ces fonctions.

Via un article de blog, Ajit Varma, responsable de Firefox, a justifié cette décision : "Nous avons entendu beaucoup de personnes qui ne veulent rien avoir à faire avec l'IA. Nous avons également entendu d'autres personnes qui souhaitent des outils d'IA véritablement utiles. L'écoute de notre communauté, associée à notre engagement permanent à offrir le choix, nous a conduits à créer des contrôles d'IA." - Laisser le choix, cela devrait être systématique.

Cette annonce concrétise la vision d'Anthony Enzor-DeMeo, le nouveau PDG de Mozilla Corporation. En décembre dernier, il affirmait déjà que "l'IA doit toujours être un choix - quelque chose que les gens peuvent facilement désactiver."

Une gestion granulaire et des réglages persistants

Cette gestion des fonctionnalités IA ne sera pas binaire, car le panneau de configuration permettra une gestion fine des outils IA. Vous pouvez décider de tout désactiver, mais vous pouvez aussi gérer individuellement certaines fonctionnalités.

Pour commencer, 5 fonctionnalités pourront être gérées individuellement :

Les traductions intégrées au navigateur.

La génération de texte alternatif pour les images dans les PDF.

Le regroupement d'onglets assisté par IA avec suggestion de noms.

Les aperçus de liens résumant les points clés.

L'accès latéral aux chatbots tiers (incluant Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini et Le Chat Mistral).

Par défaut, l'option de blocage global sera désactivée. Au niveau des fonctions IA gérées individuellement, il y aura 3 choix possibles : disponible, activé, désactivé. Cela a été présenté dans une vidéo officielle publiée sur la chaîne YouTube de Firefox :

Cette fonctionnalité est d'abord déployée pour les utilisateurs de la version expérimentale "Firefox Nightly" avant son arrivée globale sur la version stable à la fin du mois.

Source