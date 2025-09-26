I. Présentation

Vous hébergez n8n sur votre NAS Synology à l'aide de Docker, une mise à jour de l'application est disponible, mais vous ignorez comment l'appliquer ? Alors, vous êtes au bon endroit ! Ce tutoriel explique justement comment mettre à jour n8n sur un NAS ! Si vous l'hébergez directement avec Docker, vous pouvez aussi vous inspirer de ce tutoriel.

Pour rappel, voici mes précédents tutoriels à ce sujet :

L'interface de n8n met en évidence lorsqu'une nouvelle mise à jour est disponible. Ici, nous pouvons voir que j'ai 1 version de retard.

Les étapes à réaliser, dans l'ordre, sont les suivantes :

Sauvegardez les données de votre instance n8n (effectuez une copie des données).

les données de votre instance n8n (effectuez une copie des données). Arrêtez le conteneur (ou le projet) n8n dans l'application Container Manager .

. Téléchargez la dernière version de l'image n8n.

la dernière version de l'image n8n. Relancez le projet dans Container Manager, et choisissez "Reconstruire l'image" pour se baser sur la nouvelle version.

En suivant ces étapes, n8n démarrera avec la nouvelle version, sans altérer vos données existantes.

Avant de commencer : veillez à utiliser l'image n8nio/n8n:latest à la place de docker.n8n.io/n8nio/n8n comme nom d'image Docker. Sinon, j'ai remarqué que Container Manager ne détectait pas les mises à jour de l'image (correction à apporter si vous avez suivi mon tutoriel d'installation).

II. Mettre à jour n8n étape par étape

Commencez par effectuer une sauvegarde des données de votre n8n : copiez-collez le répertoire où l'application stocke ses données peut suffire. Il est préférable d'être prudent lorsqu'il s'agit d'une mise à jour applicative. Le bon réflexe, c'est aussi de lire le journal des modifications de la nouvelle version afin de comprendre connaissance d'un éventuel changement majeur avant d'appliquer la mise à jour.

Connectez-vous à l'interface de DSM et ouvrez Container Manager. Ensuite :

1 - Cliquez sur la section "Image" à gauche.

2 - Localisez l'image n8n dans la liste, vous devriez voir un message en bleu indiquant "Mise à jour disponible".

Désormais, vous devez arrêter votre projet n8n, ce qui va rendre indisponible l'application pendant quelques minutes.

1 - Cliquez sur la section "Projet" dans le menu latéral.

2 - Sélectionnez le projet n8n dans la liste.

3 - Cliquez sur le bouton "Action".

4 - Cliquez sur "Arrêt" pour arrêter le projet.

Lorsque le projet est arrêté, retournez dans la section "Image" puis cliquez sur le lien bleu indiquant qu'il y a une mise à jour. Une fenêtre va s'afficher, cliquez alors sur le bouton "Mettre à jour". Avec la ligne de commande Docker, cela reviendrait à lancer cette commande :

docker pull n8nio/n8n:latest

Patientez pendant le téléchargement de la dernière image.

Quand c'est terminé, retournez dans la liste des projets, cliquez sur le projet n8n puis sur le bouton "Démarrer".

Le conteneur va démarrer en s'appuyant sur la nouvelle image !

Dans le cas où vous auriez fait une modification dans le fichier de configuration, le comportement sera différent. En effet, une fenêtre comme celle ci-dessous apparaitra, sélectionnez alors l'option "Créer et démarrer le projet (reconstruire l'image)". Le fait de reconstruire l'image va lancer le conteneur à partir de la nouvelle image Docker. Vos données ne seront pas altérées.

Connectez-vous à votre instance n8n : vous voilà avec la dernière version !

III. Conclusion

À chaque fois qu'une mise à jour n8n est disponible, ce qui arrive très souvent, vous pouvez appliquer ces différentes étapes pour mettre à jour votre application. Voici un lien vers le dépôt GitHub de n8n où vous pourrez consulter l'historique des versions :