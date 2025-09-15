Après tiny11, le projet qui permet de faire de Windows 11 un système léger et performant, son créateur NTDEV est de retour avec une nouvelle version encore plus légère : nano11. Cette version encore plus épurée de l'OS de Microsoft réduit son poids à seulement 3,25 Go après installation. Voici ce qu'il faut savoir.

nano11 : la version poids plume de Windows 11

Avec nano11, le développeur NTDEV, déjà connu pour son projet tiny11, pousse le concept de l'allègement de Windows 11 à son paroxysme. Alors que l'image ISO d'installation de la version officielle de Windows 11 pèse 5,43 Go dans sa version actuelle, celle de nano11 ne fait que 2,3 Go. Une fois installé, le système n'occupe que 3,25 Go sur le disque, ce qui est nettement moins en comparaison d'une installation officielle et complète (près de 20 Go).

Pour parvenir à alléger autant Windows 11, NTDEV a sacrifié des composants importants de l'OS de Microsoft, dont :

Windows Hello : toutes les fonctionnalités d'authentification biométrique (reconnaissance faciale, empreintes digitales) et le système de code PIN ont été supprimés. Seul le mot de passe traditionnel reste pour la connexion.

toutes les fonctionnalités d'authentification biométrique (reconnaissance faciale, empreintes digitales) et le système de code PIN ont été supprimés. Seul le mot de passe traditionnel reste pour la connexion. Windows Update : pour maintenir la légèreté et la fluidité du système, les mises à jour automatiques ont été désactivées. Cela signifie que les correctifs de sécurité ne sont pas appliqués, ce qui rend forcément le système vulnérable.

pour maintenir la légèreté et la fluidité du système, les mises à jour automatiques ont été désactivées. Cela signifie que les correctifs de sécurité ne sont pas appliqués, ce qui rend forcément le système vulnérable. WinSxS : le magasin des composants, associé au dossier C:\Windows\WinSxS a été supprimé (ce qui est possible, car Windows Update est supprimé également).

Des choix radicaux et agressifs qui font de nano11 une version intéressante en matière d'expérimentation, mais qui n'est pas adaptée pour la production (ou pour une utilisation quotidienne). Le développeur NTDEV pense que nano11 est une version "idéale pour les bancs d'essai rapides et peu complexes ou les environnements de machines virtuelles", ainsi que pour les machines les plus anciennes qui peinent à faire tourner Windows 11 correctement.

Une vidéo de présentation de nano11

La vidéo de présentation du projet révèle également que l'outil de création de nano11, le "Nano 11 builder", se présente sous la forme d'un script PowerShell. En complément, un fichier de réponse autounattend.xml est aussi utilisé.

"L'objectif de nano11 est d'automatiser la création d'une image simplifiée de Windows 11. Le script utilise uniquement les capacités DISM intégrées et le fichier officiel oscdimg.exe (téléchargé automatiquement) pour créer une image ISO amorçable sans binaires externes.", peut-on lire sur le GitHub du projet.

Vous pouvez construire votre propre image à partir de ce script, en utilisant l'image ISO source de votre choix, ou directement télécharger l'image nano11 25H2 sur cette page. Si vous utilisez le script de NTDEV, vous obtenez en sortie un fichier nano11.iso que vous pouvez utiliser pour installer une machine nano11.

Qu'en pensez-vous ?