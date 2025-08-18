I. Présentation

Comment évaluer précisément les performances réseau de votre NAS Synology ? Découvrez comment réaliser un test de débit avec iPerf3, un outil gratuit pour effectuer des tests de bande-passante selon l'approche client/serveur.

Que le NAS Synology soit déployé dans une entreprise ou à domicile, il est judicieux d'effectuer une vérification des performances réseau pour valider le bon fonctionnement de votre configuration. Ce sera d'autant plus vrai si vous avez opté pour une configuration avancée (Bonding de plusieurs interfaces, par exemple).

Avec iPerf3, vous pouvez mesurer la bande-passante réseau entre votre NAS et une autre machine, sous Linux ou sous Windows. À titre d'information, iPerf3 est un outil en ligne de commande.

II. Installer et configurer iPerf3 sur un NAS Synology

Pour effectuer l'installation d'iPerf3 sur un NAS Synology, vous avez deux options :

Installer iPerf3 directement sur DSM, à l'aide d'un paquet communautaire nommé SynoCli Monitor Tools

directement sur DSM, à l'aide d'un paquet communautaire nommé Installer iPerf3 dans un conteneur Docker, par l'intermédiaire de Container Manager

Découvrons ensemble les deux méthodes.

A. Installer iPerf3 sans Docker

Le paquet SynoCli Monitor Tools regroupe plusieurs outils de diagnostic, dont iPerf3, qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit d'un paquet communautaire distribué par l'intermédiaire du dépôt SynoCommunity. Vous devez donc commencer par ajouter le dépôt en question dans les paramètres du Centre de paquets : https://packages.synocommunity.com/ .

Ensuite, recherchez synocli et vous devriez voir apparaître différents paquets, dont celui que nous souhaitons installer. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton adéquat pour l'installer. Il n'y a rien à faire de plus : l'application est opérationnelle, en natif sur DSM.

Pour lancer iPerf3, nous devons avoir accès à la ligne de commande. Vous me voyez venir ? Il va falloir se connecter à distance au NAS, en SSH. Vous devez donc activer le SSH (le temps du test si vous n'en avez pas besoin) à partir du Panneau de configuration de DSM. L'option se situe dans la section "Terminal & SNMP" comme le montre l'image ci-dessous.

Ensuite, connectez-vous au NAS en SSH. Si vous êtes sur Windows, il y a un client SSH natif accessible depuis l'Invite de commande ou PowerShell :

ssh <utilisateur>@<ip du NAS> # soit : ssh [email protected]

Vous devez lancer iPerf3 en mode serveur, afin qu'il soit en écoute. Cela veut dire qu'une autre machine devra assurer la fonction de client iPerf3.

iperf3 -s

Le NAS est en écoute sur le port 5201 . Laissez la console tourner de cette façon. Par la suite, vous pouvez arrêter le serveur iPerf3 avec CTRL+C .

Note : si vous utilisez le pare-feu DSM pour gérer les flux sur votre NAS, pensez à autoriser le port 5201. Par défaut, iPerf3 utilise le TCP, même s'il y a un mode pour utiliser l'UDP.

B. Installer iPerf3 avec Docker

À partir de Container Manager (Docker) sur DSM, nous allons pouvoir installer iPerf3 grâce à l'image networkstatic/iperf3 (voir cette page). Ce conteneur n'aura pas besoin d'être exécuté en continu, vous pouvez le lancer quand vous avez besoin.

Comme toujours, nous créons un dossier pour notre projet. Dans le dossier docker , nous allons créer un répertoire nommé iperf3 . Il va seulement contenir le fichier Docker Compose.

Créez un nouveau projet, attribuez-lui un nom, précisez le chemin vers le dossier créé précédemment, et indiquez la configuration Docker Compose.

Voici le contenu à spécifier :

version: '3.9' services: iperf3: command: '-s' image: networkstatic/iperf3 ports: - '5201:5201' container_name: iperf3-server tty: true stdin_open: true

Le fait de préciser la commande -s permet de lancer iPerf3 en mode serveur, sur le même principe que si on le lance en ligne de commande.

III. Exécution du test de débit

Votre serveur iPerf3 étant désormais prêt sur le NAS Synology, vous devez installer le client iPerf3 sur les postes à partir desquels vous souhaitez tester les performances réseau. iPerf3 est compatible avec Windows et Linux, même si Microsoft le déconseille sur Windows (iPerf2 est préférable).

Pour cet exemple, le paquet sera installé sur une machine Ubuntu. Vous pouvez l'installer sur Debian ou une autre distribution. Exécutez la commande suivante :

sudo apt-get install iperf3 -y

Puis, lancez un test de débit vers votre NAS. Remplacez 192.168.1.148 par l'adresse IP de votre NAS.

iperf3 -c 192.168.1.148

Ensuite, le test de débit commence :

Vous obtiendrez ainsi un résultat clair indiquant la vitesse de transfert constatée entre votre équipement et le NAS Synology. Un résumé va s'afficher à la fin.

Le suivi est aussi possible sur le NAS, avec une installation d'iPerf3 avec ou sans Docker.

Sans Docker, via la connexion SSH

L'image ci-dessous montre la bande passante réseau entre le serveur iPerf ( 192.168.1.148 ) et le client iPerf ( 192.168.1.97 ), avec un débit moyen global de 614 Mbits/s sur une durée de 10 secondes. Chaque ligne représente la quantité de données transférées et le débit calculé pour chaque intervalle.

Avec Docker, via l'accès au Terminal dans Container Manager

iPerf3 a différentes options. La commande ci-dessous sert à effectuer un test de débit vers le NAS ( 192.168.1.148 ) pendant 180 secondes ( -t ), avec des rapports intermédiaires toutes les 10 secondes ( -i ), en utilisant 2 flux parallèles simultanés ( -P ).

iperf3 -c 192.168.1.148 -t 180 -i 10 -P 2

Pour aller plus loin, l'article suivant détaille le fonctionnement d'iPerf3 et un ensemble d'options disponibles :

IV. Conclusion

Grâce à ce tutoriel, vous êtes maintenant en mesure de mesurer efficacement les performances réseau de votre NAS Synology avec l'outil iPerf3. En effectuant régulièrement ce type de tests, vous obtenez une référence fiable pour détecter les éventuelles baisses de performance ou pour valider le bon fonctionnement de vos équipements suite à des modifications réseau ou matérielles.

Qu'en pensez-vous ?