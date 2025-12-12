Le nouveau Notepad++ 8.8.9 a été publié dans le but de corriger une faille de sécurité importante liée à l'outil de mise à jour WinGUp. En parallèle, une question se pose : Notepad++ a-t-il été détourné par des pirates pour compromettre le réseau de plusieurs entreprises ? Voici ce que l'on sait.

Un processus de mise à jour détourné à des fins d'espionnage

Tout a commencé par plusieurs messages d'inquiétude sur le forum de Notepad++. Un utilisateur vigilant a signalé un comportement anormal lors de l'exécution de l'outil de mise à jour automatique, correspondant à l'exécutable GUP.exe (WinGUp). D'après lui, au lieu de récupérer le paquet légitime correspondant à la nouvelle version, le programme a généré un exécutable inconnu : %Temp%\AutoUpdater.exe .

Cet exécutable semble avoir été conçu pour effectuer une reconnaissance du système infecté. Il évoque même l'exécution de plusieurs commandes spécifiques, dont le résultat a été sauvegardé dans un fichier texte nommé a.txt :

cmd /c netstat -ano pour l'analyse des connexions réseau

pour l'analyse des connexions réseau cmd /c systeminfo pour obtenir des informations système

pour obtenir des informations système cmd /c tasklist pour lister les processus en cours

pour lister les processus en cours cmd /c whoami pour identifier l'utilisateur actuel

Pire encore, le fichier a.txt a été envoyé vers temp[.]sh, un service de partage de texte éphémère déjà connu pour être utilisé par les cybercriminels. Pour envoyer le fichier vers ce service externe, WinGUp a utilisé la commande curl.exe , alors que normalement il s'appuie sur la bibliothèque libcurl . Et surtout, il faut le dire : il n'a aucune raison de collecter ces informations sur la machine locale.

Alors, comment expliquer ce comportement suspect ?

L'hypothèse du détournement de trafic

Il y a une réponse facile à cette question : l'utilisateur a été piégé par une campagne de malvertising et il a récupéré, dès le départ, une version infectée de Notepad++. Mais la situation pourrait être bien plus grave, à en croire l'analyse de l'expert en cybersécurité Kevin Beaumont (toujours avec de bonnes infos !).

Début décembre, il a publié un article de blog pour rapporter avoir eu connaissance de compromissions au sein de trois organisations distinctes (avec des intérêts en Asie de l'Est). Le point commun : Notepad++. Ce qui, en soi, aurait pu être une coïncidence puisque ce logiciel est très populaire.

Kevin Beaumont explique : "J'ai entendu dire que 3 organisations ont eu des incidents de sécurité sur des machines où Notepad++ était installé, où il semble que les processus Notepad++ aient engendré l'accès initial." Il précise que ces incidents ont mené à des intrusions humaines directes.

En réalité, il se pourrait que des pirates soient parvenus à détourner le mécanisme de mise à jour de Notepad++, qui repose sur une vérification XML. Le logiciel interroge une URL pour vérifier la présence d'une nouvelle version. Si le trafic est intercepté (via une attaque Man-in-the-Middle), un attaquant peut modifier la balise <Location> dans la réponse XML pour rediriger le téléchargement vers un serveur malveillant. Ainsi, l'utilisateur, sans le savoir, ne télécharge pas la version officielle de Notepad++, mais un autre exécutable ou une version modifiée.

Don Ho, le développeur de Notepad++, précise : "L'enquête est en cours pour déterminer la méthode exacte de détournement du trafic. Les utilisateurs seront informés une fois que des preuves tangibles concernant la cause seront établies."

Notepad++ 8.8.9 : la vérification de signature

En réponse à cette situation et à cette vulnérabilité dans le processus de mise à jour de Notepad++, une nouvelle version a été publiée. Dans un premier temps, la version 8.8.8 a été publiée pour limiter les téléchargements via GitHub, ce qui a atténué légèrement les risques. Surtout, la version qui apporte plus de sécurité à ce processus, c'est Notepad++ 8.8.9, sortie le 9 décembre.

Dans cette nouvelle version, le mécanisme de mise à jour vérifie la signature numérique. "À partir de cette version, Notepad++ et WinGUp ont été renforcés pour vérifier la signature et le certificat des installateurs téléchargés pendant le processus de mise à jour. Si la vérification échoue, la mise à jour sera annulée.", précise la note de version.

Il est donc vivement recommandé d'installer Notepad++ 8.9.9 pour se protéger de cette vulnérabilité.

