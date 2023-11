Le Black Friday, c'est aujourd'hui, mais ça, vous le saviez surement ! Dans cet article, nous vous proposons une sélection de bons plans high-tech avec de vraies remises !

💻 Informatique

Acer CBA242YHbirf - Ecran PC 24 pouces Full HD

Si vous recherchez un écran de PC 24 pouces à moins de 100, le modèle Acer CBA242YHbirf peut s'avérer intéressant ! Voici quelques caractéristiques : résolution Full HD, 100 Hz, compatible FreeSync, temps de réponse de 1 ms, connectique HDMI et VGA.

89,90 € au lieu de 112,40 €

Crucial P3 Plus (1 To) - SSD NVMe PCIe Gen4

Le disque SSD NVMe (format M.2) Crucial P3 Plus est en promotion ! Il offre de très bonnes performances : jusqu'à 5 000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu'à 4 200 Mo/s en écriture séquentielle. Top pour s'équiper sans se ruiner !

53,99 €

TerraMaster F2-223 - NAS 2 baies

Le NAS TerraMaster F2-223 bénéficie de 20% de réduction au même titre que d'autres modèle de la marque. Ce modèle avec 2 baies de disque est équipé d'un processeur Intel N4505 (deux coeurs @ 2.0 GHz), de 4 Go de RAM DDR4, ainsi que 2 ports 2.5 GbE pour la partie réseau. Pour en savoir plus :

223,99 € au lieu de 279,99 €

Anker Nano II - Chargeur USB-C

Ce chargeur USB-C ultra compact est équipé d'un port USB-C et il peut délivrer jusqu'à 65 watts, ce qui lui permet de recharger aussi bien un smartphone, une tablette, que certains ordinateurs : un MacBook Pro, un MacBook Air, ou un Dell XPS 13, par exemple. Il bénéficie de la technologie GaN II pour ses composants et il est associé à une garantie de 18 mois.

27,99 € au lieu de 42,99 €

Anker 335 PowerCore - Batterie externe 20 000 mAh

Cette batterie externe d'une capacité de 20 000 mAh peut recharger trois appareils à la fois car elle est équipée de deux ports USB-A et d'un port USB-C. Au-delà de sa capacité très confortable pour recharger plusieurs fois un smartphone, elle peut délivrer 20 Watts en charge rapide.

39,99 € au lieu de 55,99 €

🏠 Maison connectée

Nuki Smart Lock 3.0 - Serrure connectée

Nuki, le leader sur le marché de la serrure connectée, nous propose des remises très intéressantes sur son modèle Smart Lock 3.0. Sur la boutique Amazon de Nuki, la serrure connectée Smart Lock 3.0 passe de 169 euros à 125 euros ! Voilà pour la première offre. Tandis que pour la seconde offre, il s'agit d'un pack avec la Smart Lock 3.0 + Un bridge WiFi Nuki, ce qui revient au total à 189 euros au lieu de 270 euros !

Pour en savoir plus sur la serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 Pro, que ce soit l'installation, l'utilisation ou les intégrations possibles avec les systèmes tiers (Jeedom, Home Assistant, etc.), vous pouvez lire notre test détaillé (lien ci-dessous). La version "Pro" intègre le WiFi contrairement à la version standard concernée par l'offre du jour, ce qui implique d'avoir le bridge sur la version standard pour bénéficier d'une connectivité étendue. Au moins, cela vous donnera un aperçu des capacités de cette serrure connectée.

Ring Alarm - Kit complet avec alarme, capteur, caméra

Comme souvent lorsqu'il y a un événement promotionnel, Amazon brade les appareils de sa marque Ring ! Cette fois-ci, l'alarme Ring de 2ème génération est accompagnée par une caméra d'intérieur de 2ème génération également, ainsi qu'un clavier numérique, un détecteur de mouvements, un capteur de contact (pour une porte ou une fenêtre), ainsi qu'un module pour amplifier la portée du signal.

149,99 € au lieu de 299,99 €

Netatmo Thermostat Connecté et Intelligent

Le thermostat connecté et intelligent de chez Netatmo vous permet de contrôler votre chauffage à distance à partir d'une application, dans le but de vous permettre de faire des économies d'énergie (et donc réduire votre facture). Il y a également une fonction pour adapter automatiquement le chauffage en fonction de la météo. Ce modèle est compatible avec les chaudières individuelles. Il y a également des têtes thermostatiques pour les radiateurs (voir cette page).

99,99 € au lieu de 159,99 €

Philips Hue - Détecteur de mouvements et deux télécommandes

Kit Philips Hue avec 1 détecteur de mouvements Motion Sensor et 2 télécommandes nomades Dim Switch. Sympa pour faire évoluer son installation existante !

55,99 € au lieu de 69,90 €

⌚ High-tech

Samsung Galaxy Watch 5 Pro - Montre connectée

La montre connectée Galaxy Watch 5 Pro de chez Samsung bénéficie d'une importante réduction sur sa version Titanium avec écran de 45 mm. Equipée de WearOS et d'une puce GPS, elle intègre de nombreuses fonctionnalités : notifications, suivi d'itinéraires GPS (via importation fichier GPX), suivi du sommeil, analyse de la fréquence cardiaque, etc.

245 € au lieu de 469 €

NVIDIA Shield Android TV Pro - Boitier multimédia

En matière de boitier multimédia sous Android TV, les modèles de chez NVIDIA sont clairement des références. Le modèle NVIDIA Shield Pro est un compagnon idéal pour la lecture de vidéos en 4K ! Equipé d'une puce Tegra X1+ et de 3 Go de RAM, il a aussi deux ports USB, un port HDMI, et un même un port RJ45 ! Vous avez aussi accès au Cloud Gaming via GeForce NOW.

183 € au lieu de 219,99 €

