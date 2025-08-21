Si vous utilisez OneNote sur Windows 10, vous devez lire cet article avec attention. Microsoft va mettre fin au support de cette application à partir du 14 octobre 2025. Vous souhaitez continuer à l'utiliser ? Voici ce que vous devez faire.

OneNote sur Windows 10 : voici ce qui change en octobre 2025

Lancée avec Windows 10 et intégrée au système, l'application de prise de notes OneNote a séduit des millions d’utilisateurs à travers le monde. Mais, pour Microsoft a décidé d'abandonner cette version de OneNote pour Windows.

À partir du 14 octobre 2025, Microsoft arrêtera définitivement le support de OneNote pour Windows 10, en même temps que Windows 10 lui-même. Conséquence directe de ce choix : l’application fonctionnera alors en lecture seule ! Les utilisateurs pourront consulter leurs notes, mais ne pourront plus les modifier ni les synchroniser avec le Cloud.

Mais, rassurez-vous : vous pourrez toujours continuer à utiliser OneNote. Voici ce que dit Microsoft : "Nous consolidons nos efforts dans une application unique, plus puissante, afin d’offrir de nouvelles fonctionnalités plus rapidement, garantir un support à long terme et poser les bases de l’innovation future dans OneNote."

Ce qu'il faut comprendre, c'est que les particuliers et les entreprises sont invitées dès maintenant à migrer vers l’application OneNote sur Windows, disponible par l'intermédiaire du Microsoft Store. Elle va devenir l’unique version supportée par la firme de Redmond, et c'est notamment celle-ci qui bénéficiera de l'IA Copilot.

Donc, concrètement, si on résume la situation. Dès le 14 octobre 2025 :

OneNote pour Windows 10 ne recevra plus de mises à jour, ni correctifs de sécurité,

L’application OneNote intégrée à Windows 10 passera en mode lecture seule ,

, La transition vers l'application moderne OneNote devient incontournable pour conserver un usage complet.

Comment migrer vers le nouveau OneNote ?

Microsoft recommande aux utilisateurs de préparer dès maintenant leur transition. Les étapes suivantes sont proposées :

Synchroniser ses blocs-notes : clic droit sur chaque carnet > Synchroniser ce bloc-notes pour s’assurer que tout est bien dans OneDrive ou SharePoint. Utiliser le bandeau de migration intégré : un bouton Passer à la nouvelle version ou Basculer maintenant permet de lancer le transfert vers la version unifiée. Télécharger OneNote sur Windows depuis le Microsoft Store (application gratuite). Après connexion avec votre compte Microsoft, vous devez retrouver vos notes automatiquement.

Si vous rencontrez des difficultés, les anciennes notes peuvent être restaurées via le gestionnaire de sauvegardes de OneNote. En complément de ces instructions, Microsoft met à disposition des administrateurs IT de la documentation :

