Une nouvelle faille de sécurité importante a été corrigée dans PAN-OS, le système utilisé par les firewalls de chez Palo Alto Networks. Quels sont les risques ? Comment se protéger ? Voici l'essentiel à savoir.

Le mercredi 14 janvier 2026, une nouvelle vulnérabilité importante, estampillée CVE-2026-0227 (score CVSS de 7.7 sur 10), a été dévoilée par Palo Alto Networks au travers d'un bulletin de sécurité. Elle affecte le système PAN-OS des firewalls Palo Alto (Next-Gen Firewall) et Prisma Access.

En exploitant cette faille de sécurité, un attaquant distant non authentifié peut causer un déni de service sur le pare-feu. Cela signifie que le firewall est susceptible de redémarrer. Le pire, c'est que des tentatives d'exploitation répétées pourront faire entrer le firewall en mode maintenance, ce qui le rend inactif. Pour l'entreprise, ce comportement est synonyme d'interruptions de service.

"Ce problème concerne uniquement les configurations PAN-OS NGFW ou Prisma Access avec une passerelle ou un portail GlobalProtect activé.", précise Palo Alto.

Comment se protéger de la CVE-2026-0227 ?

Le bulletin de sécurité de Palo Alto Networks liste les versions affectées ainsi que celles où le correctif a été intégré. Voici un tableau qui indique les versions à installer en fonction de votre version actuelle :

Version Versions mineures Solution Cloud NGFW - - PAN-OS 12.1 12.1.0 à 12.1.3 Version 12.1.4 ou supérieure. PAN-OS 11.2 11.2.8 à 11.2.10 Version 11.2.10-h2 ou supérieure. 11.2.5 à 11.2.7 Version 11.2.7-h8 ou 11.2.10-h2 ou supérieure. 11.2.0 à 11.2.4 Version 11.2.4-h15 ou 11.2.10-h2 ou supérieure. PAN-OS 11.1 11.1.11 à 11.1.12 Version 11.1.13 ou supérieure. 11.1.7 à 11.1.10 Version 11.1.10-h9 ou 11.1.13 ou supérieure. 11.1.5 à 11.1.6 Version 11.1.6-h23 ou 11.1.13 ou supérieure. 11.1.0 à 11.1.4 Version 11.1.4-h27 ou 11.1.13 ou supérieure. PAN-OS 10.2 10.2.17 à 10.2.18 Version 10.2.18-h1 ou supérieure. 10.2.14 à 10.2.16 Version 10.2.16-h6 ou 10.2.18-h1 ou supérieure. 10.2.11 à 10.2.13 Version 10.2.13-h18 ou 10.2.18-h1 ou supérieure. 10.2.8 à 10.2.10 Version 10.2.10-h30 ou 10.2.18-h1 ou supérieure. 10.2.0 à 10.2.7 Version 10.2.7-h32 ou 10.2.18-h1 ou supérieure. Toutes les anciennes versions non prises en charge de PAN-OS Passez à une version prise en charge. Prisma Access 11.2 11.2 Version 11.2.7-h8 ou supérieure. Prisma Access 10.2 10.2 Version 10.2.10-h29 ou supérieure.

"Nous avons mené à bien la mise à niveau vers Prisma Access pour la plupart de nos clients, à l'exception de quelques-uns pour lesquels elle est encore en cours en raison de conflits d'horaires.", précise le bulletin de Palo Alto. Vous devez donc agir sur vos firewalls sous PAN-OS manuellement.

Patchez : les firewalls Palo Alto, au même titre que ceux d'autres marques comme Fortinet (il y a d'ailleurs une nouvelle CVE dans FortiSIEM), sont régulièrement pris pour cible par les attaquants. D'une façon générale, près de 6 000 firewalls sont actuellement exposés sur Internet d'après The ShadowServer. Attention, il ne s'agit pas nécessairement de firewalls vulnérables.