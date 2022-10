Quand WhatsApp tombe en panne, la nouvelle fait rapidement le tour du monde : il faut dire qu'avec ses deux milliards d'utilisateurs actifs par mois, le service de messagerie instantanée pèse lourd... Ce mardi 25 octobre, WhatsApp a subi une nouvelle panne mondiale. Que s'est-il passé ?

Si l'on regarde le site DownDetector, il y a eu de nombreuses pannes signalées pour WhatsApp ce matin à partir de 08h53, avec un pic à 09h38 où il y a eu plus de 9 000 signalements. Dans le même temps, le hashtag "#WhatsAppDown" s'est rapidement répandu sur Twitter de quoi permettre de lire de nombreux témoignages d'utilisateurs.

En effet, dans la pratique, il n'était plus possible d'envoyer des messages. En soi, l'application s'ouvre et les messages sont soumis, mais WhatsApp ne parvient pas à les envoyer. Ce n'est pas tout, puisqu'il n'était pas non plus possible de passer des appels audio ou vidéo. Aussi bien sûr smartphone que sur ordinateur avec l'application WhatsApp.

Cette panne n'a pas touché uniquement la France, mais bien les différentes régions du monde. C'est une panne globale qui a touché WhatsApp. D'ailleurs, Meta a rapidement communiqué sur le sujet : « Nous sommes conscients que certaines personnes ont actuellement des difficultés à envoyer des messages et nous travaillons à restaurer WhatsApp pour tout le monde le plus rapidement possible ». Pour le moment, WhatsApp n'a pas expliqué les raisons de cette panne qui semble être un problème de connexions aux serveurs.

Actuellement, il y a un retour progressif à la normale. Bien que certains utilisateurs peuvent encore rencontrer quelques difficultés, WhatsApp est de nouveau opérationnel depuis environ 11h30. Ce n'est pas la première panne mondiale de WhatsApp : je me souviens d'une panne en octobre 2021 qui avait touché WhatsApp, mais aussi Facebook, Instagram et Messenger. D'ailleurs, lors de cette soirée compliquée pour Meta, plus de 70 millions de personnes se sont tournées vers Telegram pour continuer à communiquer en attendant (ou pas) le retour de WhatsApp.

Sinon, à part WhatsApp, il y a aussi Olvid : une alternative française et certifiée par l'ANSSI.

