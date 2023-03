Microsoft continue de durcir la configuration par défaut de l'application Excel. Désormais, ce sont les add-ins XLL non vérifiés qui seront bloqués par défaut. Faisons le point sur ce changement.

On pouvait s'attendre à ce changement puisqu'il était dans la feuille de route de Microsoft 365 depuis le mois de janvier, associé à l'ID 115485. Avec ce changement, l'objectif de la firme de Redmond est clair : renforcer la sécurité du poste de travail en bloquant certaines attaques, notamment celles initiées à partir d'un document malveillant. Voici ce que dit Microsoft : "Afin de lutter contre le nombre croissant d'attaques de logiciels malveillants au cours des derniers mois, nous mettons en œuvre des mesures qui bloqueront les modules d'extension XLL provenant de l'internet."

Ce changement s'applique à la suite Microsoft Office distribuée via Microsoft 365, et cela pour tous les tenants à l'échelle mondiale d'ici la fin du mois de mars ! Dans un premier temps, ce changement sera appliqué aux postes de travail qui utilisent une suite Office configurée sur l'un des canaux suivants : Current, Monthly Enterprise et Semi-Annual Enterprise. En résumé, Microsoft a entamé le déploiement de ce changement et il sera finalisé d'ici la fin du mois de mars.

Lorsque ce changement est appliqué à votre tenant, une alerte s'affichera lorsqu'un utilisateur essaiera d'activer du contenu à partir d'une source non fiable, à savoir Internet.

Les add-ins XLL, régulièrement utilisés par les pirates

Grâce aux add-ins XLL, les développeurs peuvent ajouter de nouvelles fonctionnalités à Excel, mais les cybercriminels utilisent cette méthode pour charger du code malveillant via Excel. Sans ce blocage par défaut, il était plus facile pour les attaquants de piéger les utilisateurs avec une campagne de phishing et de réussir à infecter le poste de travail.

Plusieurs rapports disponibles sur Internet évoquent des campagnes d'attaques basées sur l'utilisation d'un XLL malveillant. Dans un rapport publié en décembre 2022 par Cisco Talos, on peut lire : "Leur utilisation s'est considérablement accrue au cours des deux dernières années, car de plus en plus de familles de logiciels malveillants ont adopté les XLL comme vecteur d'infection".

Source