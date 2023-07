Spécialiste du PC dans le Cloud, Shadow a levé le voile sur de nouvelles offres et de nouvelles fonctionnalités pour ses services ! Voici ce qu'il faut retenir !

Pour rappel, Shadow est un service de PC dans le Cloud, c'est-à-dire qu'en échange d'un abonnement vous pouvez accéder à un ordinateur virtuel hébergé dans le Cloud. Même si vous avez une machine peu puissante à la maison ou au travail, voire même vieillissante, vous pouvez bénéficier d'une configuration puissante via cette offre. De quoi vous permettre de jouer à vos jeux vidéos préférés ou d'utiliser vos applications gourmandes en 3D.

L'offre Shadow PC évolue

À l'occasion d'une conférence, les équipes de Shadow ont révélé de nouvelles offres de PC dans le Cloud, avec une configuration plus poussée. L'offre Shadow PC, proposée jusqu'ici à 29,99 euros, va passer à 32,99 euros par mois. Pour 3 euros de plus par mois, l'utilisateur va bénéficier d'un stockage SSD plus important : 512 Go, soit deux fois plus qu'avant. Pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de puissance, il est possible d'opter pour l'option Power Upgrade facturée 16,99 euros par mois (soit 2 euros de plus qu'avant) afin de profiter de 28 Go de RAM sur le PC virtuel, au lieu de 16 Go. Comme le montre le tableau ci-dessous, cette option permet d'avoir une machine plus puissante, mais l'évolution de l'offre se situe bien au niveau de la RAM.

Il est à noter aussi que Shadow Drive sera intégré de base à votre Shadow PC. Ainsi, en plus de l'espace de stockage de votre PC Cloud, vous bénéficiez d'un espace de stockage de 20 Go supplémentaire dans Shadow Drive. Le contenu de Shadow Drive est facilement accessible entre vos différents appareils, selon le principe du stockage "Drive".

Shadow PC in browser et Drag and Drop

Jusqu'ici, pour accéder à leur PC dans le Cloud, les utilisateurs devaient impérativement installer l'application officielle de Shadow. Celle-ci étant compatible avec diverses plateformes : Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, etc... Mais il manquait une possibilité importante : l'accès à son PC dans le Cloud, sans application, directement depuis son navigateur.

C'est désormais possible puisque Shadow a fait l'annonce de cette nouveauté ! À partir de votre navigateur préféré (à moins que ce soit Internet Explorer...), il sera possible d'accéder à votre PC Cloud depuis n'importe quelle machine ! Et ce, sans rien installer ! L'accès via un navigateur intègre deux fonctions adaptées aux professionnels du jeu vidéo : Virtual Booth et Echo Session. Cette nouveauté sera accessible courant juillet par accès anticipé.

Par ailleurs, Shadow a fait l'annonce du support du Drag and Drop (glisser-déposer) pour transférer des fichiers entre son ordinateur local et son Shadow PC. Cette fonctionnalité va profiter à l'application Shadow, et vous pouvez en profiter dès maintenant avec la dernière version beta de l'application.

De manière générale, les offres de Shadow s'adressent aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels puisqu'il y a des offres adaptées à ces deux mondes.