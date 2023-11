I. Présentation

Dans cet article, nous allons découvrir PimEyes, un outil qui va vous permettre de vérifier l'utilisation de votre image sur Internet. En fait, il va permettre de répondre à plusieurs questions que l'on peut se poster : est-ce qu'il y a des photos de moi sur Internet ? Si c'est le cas, où apparaissent ces photos ? Etc... Vous voyez l'idée !

Que ce soit par simple curiosité ou pour savoir si votre photo n'a pas été retrouvée sur un site douteux où elle n'a rien à faire, vous pourriez avoir envie d'utiliser l'outil PimEyes qui est présenté aujourd'hui !

II. PimEyes, c'est quoi ?

PimEyes se présente comme un moteur de recherche basée sur la reconnaissance faciale et de recherche d'images inversée que l'on appelle aussi recherche par image. Il est possible d'effectuer 10 recherches gratuitement. Pour aller plus loin et obtenir d'autres fonctionnalités, comme un système de veille qui vous alerte lorsqu'une nouvelle photo de vous est identifiée sur Internet, vous devez prendre un abonnement.

Cet outil s'intègre dans l'univers de l'OSINT et il a la réputation d'être efficace, surprenant et très rapide. En effet, en s'appuyant sur différentes technologies de recherche et de l'intelligence artificielle, il permet de trouver des photos de vous sur Internet en quelques secondes. Enfin, s'il y en a.

Là où l'outil est très fort, c'est qu'il est capable de retrouver des photos de vous-même s'il s'est passé plusieurs années entre la photo chargée pour effectuer la recherche et celle identifiée sur le Web.

III. Lancer une recherche avec PimEyes

Pour commencer, vous devez accéder au site de PimEyes afin de pouvoir lancer une recherche inversée sur votre photo !

Ensuite, vous devez charger une ou plusieurs photos de vous dans le but d'effectuer la recherche. En mettant plusieurs photos, l'outil vous promet de meilleurs résultats : ce n'est pas forcément le cas, j'ai eu les mêmes résultats. Mais il est clair que cela pourra l'aider !

Quelques secondes plus tard, les résultats s'affichent ! Il a identifié plusieurs photos de moi, notamment sur LinkedIn, Viadeo et IT-Connect. Mais également sur d'autres services et blogs : intéressants. D'ailleurs, certaines photos sont beaucoup plus anciennes que la photo de référence.

Avec la version gratuite, nous avons seulement le début de l'URL, mais on peut réussir à deviner le site en question, sans avoir l'URL exacte. Pour obtenir les URL, vous devez prendre un abonnement ou procéder à un paiement one-shot : 17,99 euros.

La version gratuite est limitée, mais suffisante pour avoir un aperçu des photos de vous qui trainent sur Internet. Attention, on parle bien des photos accessibles publiquement. Pour aller plus loin, il faut souscrire à un abonnement (à partir de 35,99 euros par mois), notamment pour bénéficier du système de veille que j'évoquais en introduction.

Cet abonnement peut également être utile pour vous accompagner afin de demander la suppression d'une photo des résultats publics, voire même bénéficier d'une assistance juridique personnalisée si malheureusement vous êtes victime d'une usurpation d'identité. Par ailleurs, l'abonnement le plus cher (350,99 euros par mois tout de même) intègre la Deep Search, c'est-à-dire la recherche approfondie.

IV. Conclusion

PimEyes est un outil intéressant pour veiller sur votre image ou celle de vos proches même si cet outil s'adresse avant tout aux professionnels (ce qui explique aussi le prix de l'abonnement), il reste intéressant pour un particulier grâce à la version gratuite qui donne des résultats pertinents ! Si vous avez un doute sur une source, quelques euros vous permettront d'en savoir plus.

Attention, n'utilisez pas PimEyes pour rechercher des photos de n'importe qui : respectez la vie privée d'autrui et ne l'utilisez pas dans le cadre d'activités illégales.

Que pensez-vous de cet outil ? L'avez-vous déjà utilisé ? N'hésitez pas à nous faire un retour !