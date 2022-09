Pourquoi acheter une montre connectée ?

Au fil des années, les montres connectées sont devenues de plus en plus utilisées par bon nombre de personnes. Il est clair qu’en comparaison des montres traditionnelles, elles disposent de multiples fonctionnalités. Même si l’on pourra vous dire que c’est moins classe, il y a des efforts de fait sur cet aspect de la part de certaines marques. Si l’on est adepte des montres traditionnelles, on peut se demander : « Pourquoi devrais-je acheter une montre connectée ? ». Découvrez la réponse dans la suite de cet article qui met à l’honneur les montres connectées, et les bonnes raisons d’en acheter une.

Des montres connectées pour tous les besoins

Il existe un nombre important de raisons pour lesquelles vous pouvez avoir l’envie d’acheter une montre connectée. Aujourd’hui, sur le marché, il existe des montres connectées compatibles avec tous les besoins, mais tous les modèles ne seront pas adaptés à vos besoins : il est important de bien choisir.

Sur ce marché important, il existe de nombreuses marques populaires de montres comme Samsung, Apple, Garmin, Fossil, Apple... mais aussi Xiaomi, qui reste l’une des marques qui proposent le meilleur rapport qualité / prix du marché, comme à son habitude. À ce sujet, vous pouvez consulter le classement des montres Xiaomi par meilleure-innovation.com. Une lecture indispensable pour faire le tri dans les modèles, car Xiaomi a tendance à proposer de nombreux modèles divers et variés, comme avec sa gamme très large de smartphones. Au passage, les modèles de chez Xiaomi sont résistants grâce au cadre de la montre en polyamide, qui ne craint pas la pluie d’ailleurs.

Aujourd’hui, il y a des montres connectées basiques pour le quotidien, des montres taillées pour le sport, des montres plus fines au format bracelet et des montres avec un cadran imposant, comme il y a des montres connectées pour adolescents et des montres connectées pour les adultes.

Les fonctionnalités des montres connectées

Comme une montre traditionnelle, une montre connectée a le même objectif : vous indiquer l’heure, et la date. Néanmoins, grâce à sa connectivité de ces modèles et aux interactions avec les smartphones, cela permet d’aller beaucoup plus loin.

Voici une liste des fonctionnalités que l’on retrouve sur les montres connectées, et qui peuvent varier d’un modèle à l’autre (d’où l’intérêt de choisir un modèle qui correspond à ses besoins personnels).

De nombreuses fonctionnalités s’appuient sur la connexion Bluetooth entre votre montre connectée, que ce soit un modèle Xiaomi ou d’une autre marque, et votre smartphone. On peut le dire : la montre connectée est un véritable relais pour le smartphone.

GPS : l’intégration d’une puce GPS va permettre de bénéficier d’une géolocalisation précise via la montre connectée, même sans connexion avec le smartphone. Cette fonction s’avère particulièrement utile pour les sportifs afin d’utiliser les modes d’entraînement de la montre et avoir un suivi précis du parcours réalisé (nombre de kilomètres parcourus, tracé sur la carte, etc.).

SMS et appels : un nouveau SMS vient d'arriver sur votre smartphone ? Vous pouvez le lire depuis la montre et parfois, selon les modèles, répondre à partir de la montre. Il en va de même pour les appels où vous avez la possibilité de prendre l'appel ou de le refuser.

Notifications : les notifications de vos applications préférées peuvent s'afficher sur l'écran de la montre, que ce soit une notification pour l'arrivée d'un nouvel e-mail, une notification, car quelqu'un a aimé votre dernière photo sur Instagram, etc.

Santé : sur les montres connectées, la tendance est d'intégrer un capteur de rythme cardiaque, ainsi qu'un capteur SpO2. Deux informations utiles si l'on s'intéresse au suivi de sa santé avec une montre connectée, tout en sachant qu'il existe d'autres fonctions dans le même esprit : suivi du sommeil, analyse du niveau de stress, etc.

Musique: à partir de l'écran de la montre, vous pouvez contrôler la musique en cours de lecture sur votre smartphone, aussi bien pour mettre lecture ou pause, que pour gérer le volume, passer à la musique suivante, etc… Certains modèles de montre connectée sont capables de télécharger en local de la musique (par exemple, une playlist Spotify) et de se connecter en Bluetooth à des écouteurs sans-fil, ce qui permet de profiter de la musique avec sa montre sans avoir à emporter son smartphone. Ce type de fonction est généralement appréciée par les sportifs.

Le suivi du rythme cardiaque est une fonction intéressante, notamment pendant les séances de sport, mais peut-être que certains parents vont apprécier cette fonction pour suivre le rythme cardiaque de leur enfant ! Nous pouvons pousser le vice encore plus loin : avec la montre connectée, vous pouvez regarder si votre fils ou votre fille dort bien à quelques jours de son examen.

Le fait d’utiliser une montre connectée évite d’avoir à sortir son smartphone de sa poche à l’arrivée de chaque notification : l’information est visible directement sur l’écran de la montre, ce qui apporte un peu de confort au quotidien.

Suite à la lecture de cet article, des cas d’usage et des fonctions évoquées, peut-être que vous êtes convaincu de l’intérêt d’acheter une montre connectée ! Personnellement, j’utilise une montre connectée pour le sport sans pour autant me détacher de ma montre traditionnelle.