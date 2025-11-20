21/11/2025
Nouveautés PowerToys 0.96
PowerToys 0.96 : Advanced Paste évolue pour se connecter aux IA Cloud et locales

Florian BURNEL 0 commentaire

PowerToys 0.96 est disponible, ce qui le rapproche de sa version 1.0 tant attendue. Cette nouvelle version apporte son lot d'améliorations, avec notamment Advanced Paste qui est désormais tourné vers l'IA, qu'elle soit dans le Cloud ou locale. Voici un récapitulatif des nouveautés.

Advanced Paste boosté par PowerToys 0.96

L'outil Advanced Paste est probablement celui qui évolue le plus avec PowerToys 0.96. Pour rappel, cet outil sert à transformer et coller intelligemment le contenu du presse-papiers vers différents formats (vers Markdown, vers JSON, etc.). Avec cette nouvelle version, il se tourne encore un peu plus vers l'IA puisque Microsoft l'ouvre désormais à différents types d'endpoints pour l'accès à l'IA :

  • Azure OpenAI
  • Les principaux modèles d'OpenAI
  • Google Gemini
  • Mistral
  • Sans oublier, et c'est presque l'essentiel, la possibilité d'utiliser une IA locale par l'intermédiaire de la solution Foundry Local de Microsoft et Ollama.
Source : Microsoft

Advanced Paste prend désormais en charge Foundry Local et Ollama, ce qui vous permet de conserver vos données sur votre appareil et de tirer parti de votre matériel, tel que le NPU.", précise Microsoft au sujet du fonctionnement hors ligne. Advanced Paste prend en charge la configuration de plusieurs IA en même temps, ce qui vous permet de choisir un modèle spécifique pour chaque tâche.

Quel est l'intérêt d'utiliser l'IA avec Advanced Paste ? L’IA permet à Advanced Paste de comprendre, reformater ou convertir automatiquement le contenu du presse-papiers pour obtenir exactement le résultat souhaité à partir d'un besoin exprimé en langage naturel. Cela rend l'outil plus "Smart" on va dire.

Les autres nouveautés de cette version

PowerToys 0.96 ne se limite pas à faire évoluer Advanced Paste. D'autres améliorations sont intégrées à cette version :

  • Palette de commandes : la présentation des extensions dans les paramètres inclut désormais une fonction de recherche. Microsoft affirme avoir résolu des bugs et amélioré l'outil dans son ensemble.
  • PowerRename : Microsoft a ajouté la prise en charge des métadonnées EXIF et XMP. Ainsi, lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs fichiers image, toutes les balises disponibles s'affichent dans le menu de l'expression régulière pour que vous puissiez les utiliser. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour renommer les fichiers images en masse.
Source : Microsoft
  • Light Switch : cet outil, dont la fonction est de gérer automatiquement la bascule entre le thème clair et le thème sombre de Windows selon l'heure de la journée, prend en charge désormais la saisie de coordonnées GPS exactes.
  • ZoomIt : possibilité d’exporter directement un enregistrement en GIF animé (ce qui peut être pratique pour les tutoriels).

Si vous doutez encore de l'utilité des PowerToys, je vous invite à lire cet article dédié à l'outil PowerToys Run (Palette de commande).

Qu'en pensez-vous ?

Source

