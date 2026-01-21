Microsoft a publié PowerToys 0.97, avec à la clé un nouvel outil nommé CursorWrap et des améliorations pour le lanceur Palette de commandes. Voici ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle version.

CursorWrap, un nouvel outil pour la souris

Cette première version de PowerToys de l'année 2026 apporte un nouvel outil nommé CursorWrap. Il devrait plaire à ceux qui ont plusieurs écrans. Voici le principe : quand vous arrivez à l'extrémité gauche ou droite de vos écrans, la souris réapparaît immédiatement de l'autre côté, comme s'il n'y avait plus de bord. On peut même considérer que le curseur de la souris se téléporte de l'autre côté de l'écran.

L'animation ci-dessous fournie par Microsoft illustre parfaitement ce comportement qui n'est pas facile à expliquer :

Microsoft apporte des précisions sur le fonctionnement de cet outil : "CursorWrap fonctionne avec 1 à 9 écrans en fonction de la disposition logique des moniteurs du PC. Pour un appareil à moniteur unique, le curseur défile vers le haut/bas et la gauche/droite de l'écran. Pour une configuration à plusieurs moniteurs, le curseur défile vers le haut/bas et la gauche/droite des écrans dans la disposition logique des écrans."

Des améliorations pour la Palette de commande

La Palette de commande, destinée à remplacer PowerToys Run, bénéficie aussi d'amélioration avec cette nouvelle version. Pour rappel, elle permet de lancer des actions diverses et variées directement depuis un lanceur (zone de saisie) qui s'affiche à l'écran.

Tout d'abord, vous pouvez maintenant personnaliser l'interface de la Palette de commandes selon vos préférences. Vous pouvez définir une image de fond et une couleur spécifique.

Autre nouveauté intéressante, vous pouvez désormais contrôler les fonctionnalités des autres PowerToys directement depuis le lanceur, grâce à une nouvelle extension intégrée.

"Vous pouvez activer ou désactiver Light Switch, changer la disposition des FancyZones, choisir une couleur et bien plus encore, sans quitter la palette de commandes. Assurez-vous simplement que les utilitaires que vous souhaitez utiliser sont activés dans les paramètres PowerToys. De plus, vous pouvez désormais utiliser Peek pour prévisualiser les fichiers et dossiers dans la palette de commandes !", précise Microsoft.

Ce n'est pas tout, puisque Microsoft évoque aussi les améliorations suivantes :

Une nouvelle extension Bureau à distance intégrée permet d'accéder facilement à une session distante (RDP),

Lors de la recherche sur le Web, vous pouvez désormais choisir le moteur de recherche à solliciter,

Ajout de la prise en charge du glisser-déposer au niveau de la Palette de commandes.

Si vous souhaitez voir ce que peut donner la Palette de commandes, regardez ma vidéo au sujet de PowerToys Run (c'est le même principe).

Vous pouvez télécharger PowerToys 0.97 directement depuis GitHub.

