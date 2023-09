PrestaShop, WooCommerce ou Shopify : le point sur les plateformes les plus connues

Le commerce électronique est devenu un aspect important de l'activité de nombreuses entreprises. Entrepreneurs et propriétaires de magasins traditionnels ont le choix entre plusieurs plateformes de commerce électronique pour étendre leurs activités en ligne. Parmi ces plateformes, trois leaders sont privilégiés : PrestaShop, WooCommerce et Shopify. Chaque plateforme a ses propres caractéristiques et avantages. Dans cet article, nous examinerons en détail chacune d'elles pour vous aider à choisir celle qui correspond le mieux à votre entreprise.

Comprendre les fonctionnalités de PrestaShop, WooCommerce et Shopify

Prestashop, Woocommerce et Shopify sont des outils très connus pour créer une boutique en ligne performante avec un budget limité. Les trois outils proposent de nombreuses fonctionnalités pour faciliter le lancement de votre entreprise en ligne.

PrestaShop, le logiciel Open Source très complet

La gamme de fonctionnalités de PrestaShop est très riche. L'utilisateur dispose de milliers de thèmes graphiques de qualité qu'il peut utiliser pour personnaliser sa boutique. Quels que soient vos goûts personnels ou votre secteur d'activité, cet outil a ce qu'il vous faut. De plus, la majorité des thèmes sont responsives c'est-à-dire que leurs pages s'affichent en s'adaptant à l'appareil utilisé par l'internaute qui consulte le site : ordinateur, tablette, smartphone.

PrestaShop offre une interface d'édition (back office) à la fois complète et facile à prendre en main. Très ergonomique, cette interface vous permet de gérer facilement les commandes, les moyens de paiement, les modes de livraison, mais aussi les fiches clients.

La plateforme vous permet de créer des fiches produits avec tous les détails utiles. Vous avez la possibilité de configurer des paramètres tels que les quantités et les stocks, les couleurs, les promotions, les livraisons, les photos, etc. Pour chaque fiche, l'administrateur a accès aux statistiques de vente. En outre, le logiciel permet de classer les fiches produits en plusieurs catégories.

Shopify, une solution propriétaire facile à utiliser

Shopify offre de nombreuses fonctionnalités puissantes sans pour autant se présenter comme un logiciel complexe. Elle dispose d'une boutique de templates très riches et propose de nombreux thèmes gratuits et payants. De plus, ses thèmes sont connus pour leur qualité irréprochable et pour les possibilités de personnalisations qu'ils offrent pour s'adapter aux besoins des utilisateurs.

La plateforme propose un éditeur de pages et de fiches produits très simple, que n'importe quel débitant peut prendre en main rapidement. Son interface est assez similaire avec celui de Prestashop et WordPress. Shopify facilite la création de fiches produits ainsi que l'organisation du catalogue. Il est aussi possible de bénéficier de facilités pour la gestion simplifiée des moyens de paiement, des commandes et des livraisons. De plus, il favorise une meilleure relation client.

Mais les possibilités en matière de création de contenu sont limitées. Vous ne pourrez pas avoir un site disposant d'une partie e-commerce et d'une partie blog performante.

WooCommerce, le plugin e-commerce incontournable pour WordPress

WooCommerce est un plugin WordPress (extension) qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour transformer votre site en une boutique en ligne très puissante. C'est une extension de référence utilisée par plus de 30 % des sites e-commerce à travers le monde. Le succès de WooCommerce est dû à son incroyable richesse en matière de fonctionnalités. Le plugin s'installe en quelques secondes depuis le back office de WordPress et affiche deux menus : le menu WooComerce pour la configuration de la boutique et la gestion de l'entreprise et le menu Produit pour la création des fiches produits et leur organisation au sein de catégories.

Toutes les fonctionnalités indispensables au commerce en ligne sont facilement accessibles. Vous pouvez donc gérer les commandes, les moyens de paiement, la livraison ou la création de coupons de manière simplifiée. Le plugin vous permet d'avoir toutes les statistiques liées à votre entreprise en ligne, mais vous pouvez aussi relier la boutique à Google Analytics. De la qualité des thèmes au paramétrage des fiches produits en passant par l'ajout des addons pour augmenter les fonctionnalités du plugin, WooCommerce est une option complète pour lancer sa boutique en ligne.

Quels sont les avantages et inconvénients de chaque plateforme ?

PrestaShop, WooCommerce et Shopify sont sans doute les plateformes e-commerce les plus performantes sur le marché. Pour choisir entre elles, il est avantageux de connaitre leurs avantages et inconvénients.

Les avantages et inconvénients de PrestaShop

Les avantages de PrestaShop peuvent être regroupés ainsi :

un logiciel gratuit,

un large choix de thèmes,

un éditeur très complet, mais facile à prendre en main,

une interface intuitive pour une gestion facile des commandes et livraisons,

des possibilités avancées en matière de personnalisation.

Toutefois le logiciel présente des inconvénients tels que les thèmes payants pour une boutique plus professionnelle. En dehors des modules payants, il faut noter que la personnalisation poussée d'une boutique PrestaShop nécessite des connaissances techniques.

Les avantages et inconvénients de Shopify

Shopify est une solution e-commerce aux nombreux avantages. On peut mentionner :

la simplicité de création et de gestion des boutiques,

la grande qualité des templates proposés,

la large palette de fonctionnalités puissantes,

l'assistance officielle très réactive.

La plateforme présente toutefois quelques inconvénients tels que le prix assez élevé qui comprend les tarifs d'abonnement, les commissions sur vente et les applications. La qualité de l'arborescence des pages peut aussi être assez décevante. En outre, en matière de création de contenu (blog), Shopify n'offre pas de possibilité.

Les avantages et inconvénients de WooCommerce

Au même titre que les deux autres solutions, WooCommerce présente d'importants avantages :

un plugin gratuit pour le logiciel Open Source de création de blog le plus populaire,

des possibilités illimitées en matière de personnalisation,

des milliers d'addons pour augmenter la richesse fonctionnelle de WooCommerce à l'infini,

une solution facile à prendre en main.

Au nombre des inconvénients de WooCommerce, on peut mentionner son incompatibilité avec certains thèmes WordPress. Certains addons sont également payants. De plus, le plugin n'est pas très adapté aux sites e-commerce trop importants.

Quelles sont les différentes structures de prix de chaque plateforme ?

Étant donné que PrestaShop est un logiciel gratuit, la création de votre boutique en ligne ne vous coutera rien. Toutefois, la plateforme vous propose un pack starter à 269 € pour accéder à des outils indispensables à la performance de votre boutique (modules intégrés pour les paiements et livraisons, support technique, thème avec guide d'utilisation). Les thèmes de PrestaShop sont majoritairement payants, mais ne coutent pas très cher (environ 50 €). Certains modules, parfois incontournables, sont payants. N'oubliez pas le prix de l'hébergement et de la maintenance.

En ce qui concerne Shopify, trois formules d'abonnement sont proposées aux utilisateurs. La formule de base boute 29 dollars, la version supérieure 79 dollars et la formule « Advanced Shopify » 299 dollars. Ce sont les tarifs mensuels qui vous donnent accès aux fonctionnalités de l'outil. Avec la dernière formule, vous avez les fonctionnalités les plus avancées, que ce soit en matière de gestion ou de suivi.

En dehors du coût de l'abonnement par mois, la plateforme Shopify prélève une commission dégressive sur les ventes. Elle diminue suivant la formule d'abonnement choisie, passant de 2 % à 1 % puis à 0,5 % du chiffre d'affaires.

WooCommerce est gratuit. Toutefois, le plugin propose des addons ainsi que des templates payants. Les prix varient entre quelques dizaines d'euros et plusieurs centaines d'euros. À cela s'ajoute le coût de l'hébergement, le coût du nom de domaine et le coût de la maintenance.

Quelle plateforme pour quel type de boutique en ligne ?

Le choix d'une plateforme ou d'une autre dépend de vos besoins. Les petites boutiques en ligne avec peu de produits peuvent utiliser Shopify et WooCommerce. Les boutiques en ligne de taille moyenne ou assez grande choisiront Shopify ou PrestaShop. Les e-commerçants qui recherchent des possibilités avancées de personnalisation peuvent se tourner vers PrestaShop et WooCommerce, le dernier étant la meilleure option pour les petits budgets.

Si vous avez une entreprise avec une présence internationale, votre boutique devrait être conçue avec Shopify (prise en charge multilingue et multi-devises) ou Prestashop (extensions disponibles pour une gestion multi-devise). Enfin, les personnes qui souhaitent faire du dropshipping peuvent se tourner vers Shopify et WooCommerce.

Le processus de lancement d'une boutique sur Prestashop est très simple et bien détaillé par la plateforme elle-même. Toutefois, il ne suffit pas de créer une boutique pour lancer une entreprise à succès. Voici donc quelques conseils pour vous aider à bien démarrer.

Choisissez une niche de marché pertinente

Avant même de créer votre boutique PrestaShop, faites des recherches approfondies pour identifier une niche de marché qui présente un intérêt et un potentiel de profit. Considérez la demande pour les produits que vous envisagez de vendre et la concurrence existante. Optez pour une niche que vous comprenez bien et qui correspond à vos passions ou compétences.

Optimisez la conception et l'expérience utilisateur

La première impression compte énormément dans le commerce électronique. Utilisez un thème PrestaShop professionnel pour votre boutique en ligne. Assurez-vous que votre site est convivial, réactif et facile à naviguer. Utilisez des images de grande qualité pour présenter vos produits, et assurez-vous que les fiches produits sont informatives et attrayantes.

Gérez efficacement votre inventaire

Utilisez les outils de gestion des stocks de PrestaShop pour suivre avec précision vos niveaux de stock. Gardez votre inventaire à jour pour éviter les problèmes fréquents (rupture de stock ou surstockage). Assurez-vous que vos fiches produits sont complètes avec des informations sur les disponibilités, les tailles, les couleurs, etc.

Investissez dans le référencement

Le référencement SEO naturel est essentiel pour attirer du trafic organique vers votre boutique en ligne. Utilisez des mots-clés pertinents dans vos titres, descriptions de produits et balises d'en-tête. Créez un blog si possible pour ajouter régulièrement du contenu utile lié à votre niche. Veillez à ce que votre site soit mobile-friendly.

Proposez un excellent service client

Le service client est un élément clé de la réussite de votre boutique en ligne. Répondez rapidement aux questions des clients, traitez les retours et les remboursements de manière professionnelle, et assurez-vous de fournir une expérience d'achat fluide. Utilisez des outils de chat en direct, des formulaires de contact et des FAQ pour faciliter la communication.

