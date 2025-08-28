La société suisse Proton annonce le lancement d'une fonctionnalité très attendue par ses utilisateurs : l'Accès d'Urgence. Cette nouvelle option permet de désigner des contacts de confiance qui pourront accéder à votre compte Proton en cas de situation exceptionnelle, comme une hospitalisation ou, pire encore, un décès.

Proton s'attaque à l'héritage numérique

À l'ère du tout-numérique, nous stockons énormément de données dans le Cloud ou en local : boîtes e-mails, gestionnaires de mots de passe, photos de famille, etc. Quand il s'agit de miser sur le Cloud, nous espérons une chose : que nos données soient protégées et en sécurité. D'ailleurs, la sécurité et la confidentialité, c'est le cheval de bataille de Proton, avec ses différents services comme Proton Mail et Proton Drive.

Cependant, une problématique se pose : que deviennent les documents importants ou les souvenirs stockés en ligne si vous êtes soudainement incapable d'y accéder ? C'est pour répondre à cette problématique, malheureusement réelle, que Proton a introduit une nouvelle fonctionnalité : l'Accès d'Urgence. Elle offre une solution pour transmettre l'accès à vos données aux personnes de votre choix.

L'accès d'urgence, comment ça marche ?

L'accès d'urgence, c'est en quelque sorte une porte dérobée... Mais, Proton a conçu cette fonctionnalité pour donner à l'utilisateur un contrôle granulaire sur le processus, sans jamais compromettre le chiffrement de bout en bout qui est la marque de fabrique de Proton.

Dans les faits, voici comment il faut s'y prendre :

Choix des contacts de confiance : l'utilisateur peut désigner jusqu'à 5 personnes de son entourage.

: l'utilisateur peut désigner jusqu'à 5 personnes de son entourage. Définition des conditions d'accès : il est possible de choisir entre un accès immédiat (après validation du contact) ou un accès différé associé à un délai d'attente personnalisé.

: il est possible de choisir entre un accès immédiat (après validation du contact) ou un accès différé associé à un délai d'attente personnalisé. Validation ou refus : si un contact demande l'accès pendant la phase d'attente, l'utilisateur principal reçoit une notification et peut approuver immédiatement la demande ou la refuser. Sans action de sa part, l'accès est automatiquement accordé à l'issue du délai. Ce comportement pourrait être utile dans le cas où il est question d'un décès.

Par ailleurs, il faut noter qu'à tout moment, l'utilisateur peut modifier ou révoquer les contacts et les paramètres définis.

Comme le souligne Daniel Rivera Jäggi, Chef de Produit Senior – Comptes Utilisateurs : « Votre vie numérique se trouve dans vos applications. (...) L'accès d'urgence offre un moyen sûr et simple d'accorder l'accès à vos proches en cas d'urgence. Comme tous les produits et fonctionnalités de Proton, l'accès d'urgence a été conçu dans le respect de la confidentialité et de la sécurité et offre aux utilisateurs un outil efficace pour ajouter une couche supplémentaire de sécurité et de tranquillité d'esprit à leur compte Proton sans compromettre le chiffrement de bout en bout. »

Tous les utilisateurs disposant d'un abonnement payant à Proton peuvent bénéficier de cette nouveauté dès aujourd'hui, jeudi 28 août 2025.

Qu'en pensez-vous ?