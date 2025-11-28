Proton lance une nouvelle CLI pour Proton Pass, ouvrant la voie à une gestion des secrets stockés dans le coffre-fort directement depuis un terminal. Faisons le point sur cette annonce.

Proton Pass CLI prêt pour le scripting et l'automatisation

Proton a annoncé l’arrivée d’un outil très attendu : une interface en ligne de commande (CLI) pour Proton Pass, son gestionnaire de mots de passe lancé en 2023. Il s'agit d'une demande effectuée régulièrement par les utilisateurs aguerris de Proton Pass.

Destiné aux développeurs, administrateurs système et équipes DevOps, cet outil s'adresse à tous les environnements où le terminal est roi. Les exemples ne manquent pas : serveurs Linux, conteneurs, et bien entendu les pipelines CI/CD. Que ce soit pour du scripting, du développement ou de l'automatisation, Proton Pass CLI aura un rôle à jouer.

L’objectif de Proton est d'offrir un accès complet aux fonctionnalités de Proton Pass via la ligne de commande, tout en conservant le chiffrement de bout en bout. "Proton Pass CLI est une interface de ligne de commande sécurisée qui rend vos éléments et coffres-forts Proton Pass directement accessibles depuis le terminal, y compris la possibilité de gérer les autorisations pour les éléments et les coffres-forts.", peut-on lire.

Des fonctionnalités complètes pour la gestion des secrets

En pratique, Proton Pass CLI permet de consulter les éléments du coffre-fort, et même de créer, modifier ou supprimer des coffres-forts. Les permissions peuvent aussi être administrées par l'intermédiaire de cet outil.

Au sein de son article de blog, Proton précise que vous pouvez "Afficher, créer, mettre à jour et supprimer des éléments, notamment des mots de passe, des notes sécurisées, des cartes de crédit, des identités, des entrées WiFi, des éléments personnalisés et des éléments de clé SSH stockés."

Côté authentification, Proton s’appuie sur un mécanisme de mots de passe d'application. Autrement dit, l'utilisateur doit générer un mot de passe d’application depuis son compte Proton et l'utiliser via CLI pour accéder à ses données.

Pour le moment, seuls les abonnés Visionary peuvent accéder à cette version bêta de Proton Pass CLI. Mais, Proton annonce vouloir élargir l’accès prochainement... Vous pouvez consulter cette page pour accéder à la documentation de l'outil.

Qu'en pensez-vous ?

Source