Proton enrichit encore son écosystème avec Proton Sheets, un tableur collaboratif intégré à Proton Drive, conçu pour offrir une alternative à Google Sheets respectueuse de la vie privée. Cette nouveauté est disponible via Proton Drive, et pour la sécurité, elle mise sur le chiffrement de bout en bout.

Proton Sheets : la confidentialité est une priorité

Dans les entreprises, les tableurs sont omniprésents et deux solutions sont très populaires auprès des salariés : Microsoft Excel et Google Sheets. De son côté, Proton développe progressivement sa gamme de services et d'outils. En cette fin d'année 2025, l'entreprise suisse annonce le lancement de Proton Sheets, son alternative à Excel et Google Sheets.

Directement intégrée à Proton Drive, ce nouveau service bénéficie du même niveau de sécurité que les autres services de l'écosystème Proton. Ainsi, le chiffrement de bout en bout couvre absolument tout : contenu, cellules, commentaires, mais aussi métadonnées telles que les noms de fichiers.

De quoi assurer la protection de vos données : "Proton Sheets est protégé par un chiffrement de bout en bout, garantissant que personne d'autre, pas même Proton, ne peut accéder à votre feuille de calcul et aux informations qu'elle contient.", précise l'article de blog officiel.

Proton évoque aussi l'intégration de l'IA dans les outils américains et l'utilisation de nos données à des fins d'entraînement. "Par exemple, Google a intégré son outil d'IA, Gemini, dans Sheets. Bien qu'il semble être un assistant de données utile, la page d'assistance de Google vous avertit de ne partager aucune information confidentielle avec Gemini, car celle-ci pourrait être lue par des évaluateurs ou utilisée pour améliorer son IA.", peut-on lire. Proton est fidèle à sa stratégie agressive vis-à-vis des géants américains.

Les fonctionnalités de Proton Sheets

La sécurité est importante, mais l'ergonomie et les fonctionnalités de l'outil le sont tout autant, surtout si on se met à la place des utilisateurs finaux. L'objectif de Proton : que vous soyez tout de suite à l'aise avec Proton Sheets. "Si vous avez déjà utilisé un tableur, l'interface intuitive de Proton Sheets vous sera immédiatement familière.", peut-on lire.

Proton Sheets intègre la possibilité d'utiliser des formules, de collaborer en temps réel sur un document et d'y accéder depuis n’importe quel appareil. Les fonctionnalités annoncées couvrent l’essentiel de ce que l'on peut attendre d'un tableur :

Visualisation des données via graphiques et diagrammes

Calculs via les formules courantes (vous avez quelques exemples sur cette page)

Gestion des droits d’accès et révocation à tout moment

Import de fichiers CSV ou XLSX, avec aussi la possibilité d'exporter ses données

La bonne nouvelle, c'est que Proton Sheets est accessible gratuitement à toute personne disposant d’un compte Proton Drive. C'est un cadeau de fin d'année à ses utilisateurs.

Surtout, Proton Sheets ajoute une brique manquante : il y avait déjà Proton Mail (e-mails), Proton Calendar (calendrier), Proton Docs (documents texte) et Proton Drive (stockage de fichiers). Désormais, l'espace de travail Proton se complète encore un peu plus.

Qu'en pensez-vous ?

Source