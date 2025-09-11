Microsoft vient d’annoncer un changement important pour son magasin d'applications : la suppression des frais d'inscription pour les développeurs indépendants sur le Microsoft Store. Une initiative qui vise à attirer une nouvelle vague de développeurs.

Vers un Microsoft Store encore plus ouvert

Cette nouvelle politique de Microsoft est dès à présent appliquée à l'échelle mondiale dans près de 200 pays. Elle représente une opportunité pour les développeurs amateurs, les étudiants, etc... de pouvoir publier facilement leurs applications dans le Microsoft Store.

"Les développeurs n'auront plus besoin d'une carte de crédit pour démarrer, ce qui élimine un point de friction important qui a affecté de nombreux créateurs dans le monde entier.", précise Microsoft.

L'objectif de Microsoft est clair : encourager l'innovation et la diversité sur sa plateforme. À cette occasion, le processus d'inscription a été entièrement revu par les équipes de la firme de Redmond. Pour publier une application, vous devez maintenant suivre ces 3 étapes :

Inscription gratuite : plus de frais pour les développeurs individuels, il suffira de se connecter avec un compte Microsoft personnel.

plus de frais pour les développeurs individuels, il suffira de se connecter avec un compte Microsoft personnel. Vérification simplifiée : l'identité est confirmée grâce à une pièce d'identité officielle et un selfie.

l'identité est confirmée grâce à une pièce d'identité officielle et un selfie. Configuration rapide : les informations de profil sont pré-remplies et l'accès au Partner Center est instantané, ce qui permet un accès rapide au formulaire de soumission d'une application.

250 millions d'utilisateurs actifs

Depuis plusieurs années maintenant, Microsoft veut faire du Microsoft Store la principale plateforme de distribution d'applications sur les machines Windows. Aujourd'hui, l'entreprise américaine évoque qu'il y a plus de 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

Dans l'article publié par Microsoft, deux éditeurs indépendants, HUXSoft et Good2Create, témoignent d'une forte augmentation de leurs installations et de leur chiffre d'affaires, grâce au Microsoft Store.

"Les récentes améliorations apportées au Microsoft Store ont entraîné une forte augmentation de notre base d'utilisateurs : le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de notre application phare, backiee, est passé de 10 000 à 40 000 d'une année sur l'autre, ce qui a permis de multiplier par six le chiffre d'affaires. Nous avons également franchi le cap des 7 millions de téléchargements, tout en continuant à proposer des fonctionnalités uniques à nos utilisateurs.", précise Good2Create.

Le Microsoft Store devient donc accessible sans débourser un centime, et Microsoft met en avant d'autres avantages pour les développeurs :

Tous les types d'application : le Microsoft Store accepte tous les types d'applications, qu'elles soient en Win32, UWP, PWA, .NET MAUI ou Electron, sans aucune modification de code.

le Microsoft Store accepte tous les types d'applications, qu'elles soient en Win32, UWP, PWA, .NET MAUI ou Electron, sans aucune modification de code. Flexibilité commerciale : Microsoft propose une faible commission sur sa plateforme, et 0% pour les applis "non ludiques" avec leur propre système de paiement, ce qui permet de bénéficier de 100% des revenus générés.

Microsoft propose une faible commission sur sa plateforme, et 0% pour les applis "non ludiques" avec leur propre système de paiement, ce qui permet de bénéficier de 100% des revenus générés. La gestion de l'application : le package MSIX peut être hébergé gratuitement, tout en bénéficiant d'une signature de l'application et du système de mises à jour automatiques via la Bibliothèque du Microsoft Store.

Source