Quand faut-il recruter un administrateur système et réseaux en freelance ?

D’après une étude récente de TVH Consulting, la majorité des dirigeants français sont prêts à investir davantage dans la transformation digitale. 55% d’entre eux ont affirmé que cette décision était motivée par la crainte du piratage informatique. Dans ce contexte, faire appel à un administrateur systèmes et réseaux freelance peut s’avérer une décision stratégique. Mais à quel moment ce renfort devient-il réellement nécessaire ?

Quand l’infrastructure informatique devient trop complexe à gérer en interne

Les infrastructures IT deviennent plus difficiles à maintenir face à la multiplication des serveurs, à la généralisation des environnements virtualisés et à la complexité de ces environnements (on-premise, cloud, multi-cloud, cloud hybride, etc.).

L’hétérogénéité des environnements est une réalité, entre serveurs physiques, machines virtuelles et instances cloud (Azure, AWS, OVHcloud, Infomaniak, etc). Elle complexifie la gestion et justifie souvent une expertise externe.

De plus, les équipes internes, déjà mobilisées sur les tâches quotidiennes - mises à jour, sauvegardes, gestion des utilisateurs, supervision -, disposent rarement du temps et des ressources nécessaires pour optimiser les performances du système d’information ou anticiper et réfléchir aux évolutions futures.

Dans ce cas, la solution adéquate est de recruter un administrateur système et réseaux en freelance pour renforcer temporairement les effectifs, bénéficier d’une expertise technique ciblée et garantir la continuité opérationnelle de l’infrastructure informatique de l’entreprise. Durant son contrat, l’administrateur système freelance peut accomplir plusieurs tâches autour des axes suivants :

Surveiller et maintenir les serveurs et le réseau pour anticiper et résoudre rapidement les incidents.

Optimiser les configurations et les performances des systèmes existants pour garantir stabilité et efficacité.

Documenter les procédures et transférer les bonnes pratiques à l’équipe interne pour renforcer ses compétences et pérenniser le fonctionnement du système IT.

Par exemple, l’administrateur freelance peut auditer la configuration des services critiques, comme Active Directory, DNS, et pare-feu, afin d’identifier des axes d’amélioration. Il peut aussi aller plus loin en comparant les configurations avec les recommandations de l’ANSSI ou du CIS Benchmark pour renforcer la posture de sécurité du SI de l’entreprise.

Quand les incidents réseau se multiplient ou deviennent récurrents

Des pannes fréquentes, des lenteurs applicatives, ou des alertes répétées sont souvent les symptômes d’un système mal configuré ou vieillissant. Ces dysfonctionnements, parfois sous-estimés, nuisent directement à la productivité des utilisateurs et à la disponibilité des services métiers, et cela peut aller jusqu’à influencer la sécurité des services.

Un administrateur systèmes et réseaux freelance peut alors intervenir pour :

Diagnostiquer l’origine des problèmes , qu’ils soient liés à une erreur de configuration, à un matériel (ou un logiciel) obsolète ou à une surcharge réseau.

, qu’ils soient liés à une erreur de configuration, à un matériel (ou un logiciel) obsolète ou à une surcharge réseau. Mettre en place des outils de supervision et des rapports d’analyse pour assurer un suivi précis des performances et de la disponibilité.

et des rapports d’analyse pour assurer un suivi précis des performances et de la disponibilité. Apporter une expertise technique indépendante, capable d’identifier les points faibles de l’infrastructure et de proposer des améliorations concrètes.

En complément des actions techniques, il peut former les collaborateurs internes aux bonnes pratiques de gestion, d’administration et de sécurité, ce qui pourra aider à prévenir les incidents afin de réduire le risque de pannes futures.

FAQ

Où recruter un administrateur système et réseaux freelance ? La plateforme LeHibou est adaptée pour trouver un administrateur système et réseaux freelance expérimenté, car elle est spécialisée dans l’IT.

Combien coûte en moyenne un administrateur système et réseaux freelance ? Les tarifs varient selon l’expérience et la durée de la mission. Sur LeHibou.com, vous pouvez comparer les profils et sélectionner l’expert qui correspondra précisément à vos critères et à votre budget.

Pourquoi recruter un freelance plutôt qu’un salarié ? Le modèle freelance est plus flexible et plus intéressant, car les missions d’un administrateur système et réseaux sont ponctuelles ou récurrentes. LeHibou est le partenaire B2B idéal pour trouver un talent qualifié et motivé.

Article sponsorisé.