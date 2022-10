Le site PrivacyTests a mis en ligne un comparatif des navigateurs Web très intéressant et qui permet de répondre à plusieurs questions : quel est le navigateur qui respecte le mieux votre vie privée ? À l'inverse, quel est le navigateur le moins respectueux ?

Avant même de prendre connaissance, on connaît déjà plus ou moins la tendance pour certains navigateurs comme Google Chrome ou Mozilla Firefox. Toutefois, sur le marché des navigateurs, il existe de nombreuses alternatives, avec chacun des avantages et des inconvénients. La question du respect de la vie privée reste une question brûlante, mais le site PrivacyTests.org a tenté de proposer une réponse objective.

Lancé en 2021, le site PrivacyTests.org est l'œuvre d'Arthur Edelstein, aujourd'hui salarié chez Brave pour traiter des questions relatives à la confidentialité. Il assure que le fait qu'il soit salarié chez Brave n'influence pas les résultats de ces différents tests. Ce site et son emploi actuel montre claire qu'Arthur Edelstein est un fervent défenseur du respect de la vie privée et de la confidentialité en ligne.

Alors, quel est le grand gagnant de ce test ?

Pour ces tests des navigateurs desktop, le site PrivacyTests a passé au crible 10 navigateurs différents, dont voici la liste : Brave, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Librewolf, Opera, Safari, Tor, Ungoogled et Vivaldi. Personnellement, je ne connaissais même pas les navigateurs Librewolf et Ungoogled. Pour la partie mobile, d'autres navigateurs sont testés comme DuckDuckGo, Yandex, etc.

Les tests sont organisés en plusieurs catégories, notamment le stockage des informations sur le disque, la résistance au fingerprint (technique utilisée par les traqueurs pour vous identifier de manière unique lorsque vous naviguez sur le web), le blocage des paramètres de tracking dans les URLs (exemple de "fbclicd" sur Facebook), le blocage des traqueurs dans le contenu, ou encore le blocage des cookies.

En ce qui concerne le respect de la vie privée, c'est le navigateur Brave qui est le plus respectueux ! Il est suivi par Librewolf, Tor, Firefox puis Safari. Voici pour les bons élèves.

Quant aux mauvais élèves, et biens, il s'agit de Google Chrome (quelle surprise!), Microsoft Edge, Opera, Vivaldi et Ungoogled. Je ne connais pas le navigateur "Ungoogled" mais en lisant son nom, je pensais qu'il serait contraire aux principes de Google. Finalement, ces résultats confirment ce que l'on savait déjà plus ou moins, mais au moins, nous avons des arguments supplémentaires désormais et des tests concrets.

Les tests sont très nombreux, alors je vous invite à consulter directement le site PrivacyTests.org.