Qu’est-ce que le smart building ?

Cet article s'intéresse au concept du smart building, ou du bâtiment intelligent en français. Qu'est-ce que cela signifie ? En quoi est-ce lié à l'informatique ? Pourquoi les entreprises doivent-elles s'y intéresser ? Répondons à ces questions.

Le smart building, c'est quoi ?

Depuis plusieurs années, on parle de smart home (maison intelligente) lorsque l'on évoque les objets connectés que l'on a chez soit et qui vont nous permettre de gagner en confort de vie, de faire des économies, d'améliorer la sécurité, etc... En référence aux thermostats connectés, aux ampoules connectées, ou encore aux volets roulants connectés.

Avec le principe du smartbuilding, c'est dans le même esprit, mais à l'échelle d'un bâtiment et en allant plus loin, car la gestion d'un bâtiment est plus complexe que celle d'une maison. Ainsi, un bâtiment intelligent va s'appuyer sur les nouvelles technologies et les objets connectés (IoT) pour permettre de surveiller, optimiser et gérer le bâtiment et ses composantes, que ce soit sur place ou à distance.

Tout d'abord, le smart building consiste à déployer un ensemble de capteurs pour remonter des informations : température, hygrométrie (taux d'humidité), niveau sonore, consommation d'eau et d'électricité, etc. À cela, on peut ajouter le contrôle d'accès, les alarmes, la vidéosurveillance, etc. Ce qui fait que le smart building est lié à la gestion technique de bâtiment (GTB), elle-même liée à l'informatique.

L'idée derrière tout cela, est d'imaginer que le bâtiment est associé à un ensemble de services (approche "building as a service"), ce qui facilite le partage des locaux : une entreprise externe peut louer une salle, un bureau, dans votre bâtiment le temps d'une journée. C'est un pas de plus vers la flexibilité, dans la continuité d'autres tendances comme le télétravail ou le flex office.

Forcément, en 2023, l'un des plus grands défis du smart building est d'optimiser et de gérer la consommation énergétique d'un bâtiment dans le but de la réduire. Par exemple, le chauffage dans une salle de réunion peut être éteint si elle n'est pas utilisée de la journée ou si la température des locaux est suffisamment élevée. Pour l'entreprise, c'est intéressant puisqu'il y a des économies financières à la clé, mais c'est tout aussi important pour préserver notre chère planète Terre en réduisant l'empreinte carbone. Pour certaines personnes, le smart building est considéré comme étant la clé de la transition énergétique des bâtiments.

Le smart building est tendance et il montre que dans le domaine du bâtiment, les innovations ne sont plus limitées aux matériaux et aux méthodes de construction. Comme pour de nombreux secteurs, la technologie prend une place de plus en plus importante dans le secteur du bâtiment pour mieux gérer l'énergie et les espaces.

Le smart building et l'informatique

Le smart building englobe l'utilisation des objets connectés, de la vidéosurveillance, de l'alarme, etc... Ce qui est forcément lié à l'informatique. Même si certains objets connectés utilisent des protocoles spécifiques, il y aura besoin d'un réseau Ethernet dans plusieurs cas, à commencer par la vidéosurveillance et le contrôle d'accès.

On peut affirmer qu'un réseau informatique est indispensable pour le fonctionnement du smart building en permettant la connectivité des appareils et composants, la communication entre les systèmes et le contrôle à distance. À cela s'ajoutent des besoins en matière d'analyse de données et d'intégration avec des services Cloud. Pour le service informatique, il sera important d'identifier ce besoin dès le départ au moment d'imaginer la future infrastructure du bâtiment : les flux liés aux fonctions du smart building doivent être sur un ou plusieurs réseaux isolés. Pour autant, ces réseaux distincts ne doivent pas être mis de côté et être pris en compte dans votre stratégie de cybersécurité.

Au-delà du réseau informatique, le smart building a besoin de solutions logicielles qu'elles soient hébergées en interne ou dans le Cloud en mode SaaS. Tout d'abord, il y aura un logiciel pour la gestion technique de bâtiment (building management system), ce qui est associé au contrôle de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation, etc... À cela s'ajoutent d'autres logiciels pour la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, la gestion des espaces (tel qu'un système de réservations de salles), la gestion de l'énergie ainsi qu'un système de suivi des incidents.

Vous l'aurez compris, la connectivité, c'est un nouveau fluide essentiel dans les bâtiments intelligents et l'informatique est au cœur de ce changement majeur.

