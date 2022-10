Qu’est-ce que Microsoft Dynamics 365 Business Central ?

Dans l'écosystème de Microsoft, il y a des services à destination des entreprises, des établissements scolaires et des particuliers répondants à une multitude de besoins. Pour les entreprises, certains outils et services sont plus adaptés à certaines tailles d'entreprises. Si l'on prend l'exemple de Microsoft Dynamics 365 Business Central, il s'agit d'un ERP proposé par Microsoft pour les petites et moyennes entreprises. Dans cet article, je vous présente cette solution proposée par Microsoft.

Qu'est-ce qu'un ERP ?

Avant de parler de la solution Microsoft Business Central, parlons d'un ERP en tant que tel. Un ERP (pour Enterprise Resource Planning) est un progiciel de gestion qui permet de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise, en couvrant les besoins des différents services. Autrement dit, ce progiciel va permettre à l'entreprise de gérer ses activités quotidiennes, que ce soit pour la gestion des risques, la comptabilité, la gestion des achats, la planification des projets ou encore les ressources humaines. C'est une solution tout-en-un.

Bien qu'il existe des ERP spécialisés en fonction des domaines d'activités et des besoins des entreprises, vous l'aurez compris, l'ERP est un élément central d'une entreprise, mais aussi d'un système d'information. Lorsqu'il est en place, il doit impérativement permettre à l'entreprise d'être plus efficace.

Comme pour de nombreux autres systèmes, un ERP peut être mis en place en local sur les serveurs de l'entreprise, ou directement dans le Cloud en mode "SaaS" : c'est-à-dire un logiciel accessible sous la forme d'un abonnement, où l'entreprise n'a pas à se soucier de l'hébergement, de la sécurité, etc.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft répond à ces différents besoins par l'intermédiaire d'une suite d'applications regroupées sous l'appellation "Dynamics 365" découpée en plusieurs services, parmi lesquels Business Central. Si l'on regarde sur le site de Dynamics 365, "Business Central" se place directement sous "Petites et moyennes entreprises". Pour ceux qui connaissent, c'est l'évolution de Microsoft Dynamics NAV.

Cette solution a aussi pour but de casser le mythe de l'ERP réservé uniquement aux grandes entreprises... Premier avantage d'un point de vue technique, c'est qu'il est hébergé dans le Cloud (même si un déploiement local est envisageable) : pas besoin d'un gros investissement de départ (dans des serveurs, par exemple). En effet, une prestation d'accompagnement à la mise en place et de formation des salariés permettra un bon démarrage.

Accessible aussi bien à partir d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette, Microsoft Business Central pourra vous accompagner partout, en vous donnant accès à la gestion de votre entreprise : suivi des ventes (et projection), visibilité financière, gestion des clôtures mensuelles, immobilisations, comptabilité fournisseur, workflows automatiques, gestion d'entrepôts, etc... La liste des fonctionnalités est longue, et il suffit de visiter le site de Microsoft pour s'en convaincre. Toutefois, on peut résumer en 6 axes :

Gestion financière

Gestion de projet

Gestion des opérations

Reporting et analyses financières

Gestion chaîne d'approvisionnement

Gestion commerciale et services (intégration de fonctions "CRM")

Au-delà de ses fonctionnalités pures, Business Central profite de toute la force de Microsoft en matière d'analyse des données et de reporting grâce à du machine learning et à l'excellent Power BI... Comme on peut s'en douter, Microsoft propose aux utilisateurs la connexion avec d'autres applications telles que Power BI, mais aussi Word, Outlook ou encore Excel. Au final, cela permet d'éliminer la problématique des silos.

Microsoft Business Central est une solution flexible et ouverte dans le sens où l'on peut ajouter des connecteurs vers des applications externes, en fonction des besoins de votre entreprise et des autres outils utilisés. Pour ce qui est du sur mesure, il y a également l'opportunité de se tourner vers Microsoft Power Apps et Power Automate (bien connu des utilisateurs de Microsoft 365).

En matière de licences, Microsoft décline cette solution en deux versions : Dynamics 365 Business Central Essentials et Dynamics 365 Business Central Premium. La version "Premium" bénéficie de deux modules supplémentaires : "Gestion des services" et "Fabrications". Pour être plus précis, sachez que la licence la moins coûteuse est facturée 59 euros par utilisateur et par mois. Toutefois, chaque utilisateur n'a pas besoin d'une licence à ce tarif. Rassurez-vous, Microsoft a mis en ligne un guide de 61 pages sur le licensing de Dynamics 365.

Un retour d'expérience à publier au sujet de Dynamics 365 Business Central ? Vous pouvez laisser un commentaire.