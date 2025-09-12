L'organisation du travail et la répartition des activités entre tous les salariés d'une entreprise est un véritable enjeu pour toutes les entreprises, de la petite à la grande entreprise. Face à ce challenge, les ressources humaines peuvent compter sur un logiciel de type GTA. Bien que ce soit considéré comme une application stratégique, concrètement, à quoi sert un logiciel GTA ? Quels sont ses bénéfices ? Décryptage.

Définition : qu’est-ce qu’un logiciel GTA ?

Un logiciel de GTA (Gestion des Temps et des Activités) est un outil numérique dédié à la gestion du temps de travail des collaborateurs au sein d’une entreprise. Il permet de centraliser, automatiser et suivre les données liées aux horaires, aux absences, aux congés et aux activités professionnelles.

Grâce à ses fonctions, ce logiciel est un allié important pour l'équipe des ressources humaines et des managers. En effet, ce logiciel simplifie la gestion administrative et l'organisation du travail, en plus de permettre de respecter des obligations légales liées au temps de travail.

Néanmoins, ne comparez pas un logiciel GTA à un tableau Excel évolué ou à une simple badgeuse... Sa valeur ajoutée réside dans les fonctionnalités avancées proposées par ces logiciels :

Suivi du temps de travail : enregistrement des heures d’arrivée, de départ, des pauses et des heures supplémentaires.

: enregistrement des heures d’arrivée, de départ, des pauses et des heures supplémentaires. Contrôle des horaires : comparaison entre le temps prévu et le temps de travail effectif.

: comparaison entre le temps prévu et le temps de travail effectif. Planification : création de plannings modulables selon les besoins, contraintes et disponibilités.

: création de plannings modulables selon les besoins, contraintes et disponibilités. Gestion des absences et congés : demandes automatisées, validation par les responsables, mise à jour en temps réel des soldes.

: demandes automatisées, validation par les responsables, mise à jour en temps réel des soldes. Analyse et reporting : tableaux de bord, indicateurs RH, exports vers la paie ou le SIRH.

Pourquoi utiliser un logiciel de GTA ?

Avant même de chercher à identifier les meilleurs logiciels gta, il est primordial de comprendre les bénéfices liés à l'adoption de ce type de solution. En réalité, il y a plusieurs enjeux et problématiques à adresser lorsqu'il est question de gérer le temps de travail : éviter les erreurs de saisie, anticiper les besoins en personnel, fluidifier les échanges entre services, etc.

Centralisation et visibilité

Tous les éléments liés à la gestion du temps (congés, RTT, absences, compte épargne-temps…) sont réunis sur une interface unique. Les managers et collaborateurs des différents services accèdent facilement aux informations principales.

Réduction de la charge administrative

La gestion des congés est souvent chronophage : échanges d’e-mails, feuilles Excel, validation manuelle… En automatisant les tâches manuelles et répétitives, comme la saisie des congés ou le calcul des heures supplémentaires, les logiciels GTA libèrent du temps aux équipes RH. Ces automatisations tendent également à réduire les risques d’erreurs.

Conformité légale

Grâce à des paramètres personnalisables (accords d’entreprise, conventions collectives, temps de repos légal…), la solution de GTA veille au respect de la législation en vigueur.

Autonomie des collaborateurs

Les employés peuvent poser leurs congés en ligne, consulter leur solde, suivre leur planning, le tout en temps réel. Cette autonomie contribue à améliorer leur satisfaction vis-à-vis de leur employeur.

Planification optimisée

Dans certains contextes, le logiciel de GTA sera aussi préciser pour anticiper les pics d’activité, et donc les besoins en ressources. Ces précisions permettront d'ajuster les plannings pour qu'ils soient cohérent vis-à-vis des besoins opérationnels.

En conclusion, on peut affirmer qu'un logiciel de Gestion des Temps et des Activités (GTA) améliore l’organisation interne, réduit la charge administrative, et peut aussi renforcer l’engagement des équipes. En effet, le temps de travail et les périodes de repos sont des préoccupations majeures pour les salariés.

Article sponsorisé.