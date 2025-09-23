Le week-end dernier a été chaotique dans plusieurs grands aéroports européens : Londres, Bruxelles, Berlin. La cause ? Une attaque par ransomware qui n'a pas ciblé directement les infrastructures aéroportuaires, mais un fournisseur qu'ils ont en commun : la société américaine Collins Aerospace. Voici ce que l'on sait.

Collins Aerospace : l'effet domino d'une cyberattaque

L'attaque a débuté dans la nuit de vendredi à samedi, et elle a eu un impact majeur sur plusieurs aéroports européens : Londres Heathrow, Bruxelles, Berlin-Brandebourg et, dans une moindre mesure, les aéroports de Cork et Dublin en Irlande. Par exemple, l'aéroport de Bruxelles est le plus fréquenté de Belgique, avec plus de 23 millions de passagers en 2024.

Cet incident de sécurité a eu un impact direct sur le système MUSE (Multi-User System Environment) de Collins Aerospace. Cette solution est utilisée par de nombreuses compagnies aériennes pour mutualiser les comptoirs d'enregistrement (check-in) et la gestion des embarquements, c'est donc un élément important dans le fonctionnement des aéroports.

Suite à l'attaque, ce système était hors service, ce qui a fortement perturbé l'activité de ces aéroports. Des procédures d'urgence, plus traditionnelles, ont été mises en place, notamment pour enregistrer et étiqueter les bagages à la main, sans utiliser les machines.

Un mode dégradé indispensable pour éviter un arrêt total du trafic aérien, mais il y aura tout de même eu de nombreux retards. On parle d'une centaine de vols retardés ou annulés, et des milliers de voyageurs amassés dans les halls de départ.

Une enquête est en cours

L'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) a rapidement confirmé que la cause des perturbations était bien une attaque par ransomware. Pour le moment, le nom du groupe de cybercriminels à l'origine de cette attaque n'a pas communiqué. Une enquête est en cours pour tenter d'en savoir plus.

Pour l'heure, le système informatique de Collins Aerospace n'est pas encore totalement rétablit et des perturbations sont attendues encore aujourd'hui. "Des perturbations limitées sont attendues les 22 et 23 septembre, entraînant quelques retards et annulations de vols.", précise le compte X de l'aéroport de Bruxelles.

Source