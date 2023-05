Les smartphones, c'est le symbole du gaspillage des ressources et la production de ces petites merveilles implique l'utilisation de nombreux métaux rares : autant vous dire que l'impact sur l'environnement n'est pas neutre. Alors, plutôt que de changer d'appareil à la moindre panne, faites un geste responsable : faites-le réparer. Oui d'accord, mais comment ? Où ? Quand ? La plateforme française Reevive.fr veut apporter une vraie réponse à cette problématique.

Chez soi ou au bureau, on peut être amené à utiliser une quantité importante d'appareils électroniques divers et varié : ordinateurs, mobiles, consoles de jeux, écouteurs, etc... Autant d'appareils susceptibles de tomber en panne un jour ou l'autre. Quand ce moment arrive, déjà on est déçu, et ensuite on se demande comment faire : quelle est la panne ? Est-ce réparable ? À quel prix ? Autant de questions auxquels il n'est pas toujours facile de répondre à moins de solliciter un professionnel. D'ailleurs, si l'appareil n'est plus sous garantie, il ne sera pas forcément simple de trouver un réparateur de qualité.

En 2020, deux Français, Matthieu Huet et Vianney Bernard, ont eu l'excellente idée de créer la plateforme Reevive.fr dans le but de prolonger la durée de vie des appareils électroniques, et par conséquent de limiter le gâchis et de lutter contre la surconsommation. Le concept de Reevive est très intéressant et il répond à un véritable besoin : mettre en relation des réparateurs agréés avec des personnes qui ont un problème avec un appareil électronique.

Cette plateforme va simplifier le processus de réparation de certains appareils électroniques en vous permettant d'identifier facilement un réparateur agréé et en mesure de vous aider. Concrètement, comment ça se passe ? Tout d'abord, il faut identifier votre appareil en sélectionnant le type puis la marque parmi une sélection (Apple, Samsung). La seconde étape consiste à identifier le problème (écran, batterie, connecteur de charge, audio, bouton, etc...) de l'appareil afin d'apporter cette précision sur la plateforme. Ensuite, l'utilisateur doit faire un choix entre aller chez le réparateur directement, envoyer le produit par La Poste (en Chronopost Express) ou s'appuyer sur le service de coursier à vélo.

Si l'on souhaite se rendre chez le réparateur par ses propres moyens, le site Reevive vous propose d'indiquer votre adresse afin de vous proposer une liste de réparateurs agréés situé à proximité. Surtout, les réparateurs proposés sont en mesure de réparer votre appareil : d'où l'intérêt de bien choisir le bon modèle dès le départ et d'indiquer le type de problème que vous rencontrez. Pour qu'un réparateur soit référencé sur Reevive, il doit être audité en amont (qualité de service, réactivité, tarifs de la réparation, type de pièces, etc...) afin d'espérer intégrer le réseau de plus de 1 300 réparateurs de Reevive.

Au final, une estimation du coût de la réparation est indiquée, et si cela vous convient, il ne vous reste plus qu'à passer commande sur le site Reevive pour valider la prise en charge. Pour le paiement, le client a le choix entre un paiement comptant ou un paiement en 3 fois sans frais.

Au-delà de faciliter la réparation de votre appareil, Reevive propose aussi des smartphones reconditionnés en France ainsi que des accessoires (protection en verre pour l'écran, par exemple). À l'heure actuelle, le catalogue contient différents modèles d'iPhone plus ou moins récents associés à une garantie contractuelle de 12 mois.

Il me semble important d'encourager les initiatives de ce type pour montrer qu'il existe de réelles solutions pour prolonger la durée de vie d'un appareil sans galérer ! Et puis, c'est important de faire ces gestes simples pour préserver notre chère planète Terre... et cela commence en changeant nos habitudes.

Article sponsorisé