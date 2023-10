Yohan

Exerce depuis maintenant 10 ans et demi en tant que responsable d’infrastructure dans une entreprise d’assurance (2 ans en alternance). Plus spécialisé dans l'analyse de traces réseau et de métrologie NPMd , je connais les environnements Cisco ACI , catalyst, Alcatel entre autres, à travers le site it-connect.fr. Je souhaite pouvoir partager mon expérience et mes connaissances réseau. J'ai une chaîne YouTube dédiée à wireshark.

