Samsung prépare le déploiement de One UI 8.5, sa prochaine grande mise à jour logicielle, attendue avec les Galaxy S26. De nombreuses fuites détaillent déjà les nouveautés à venir, et elles s'annoncent appréciables : entre un filtrage intelligent des appels, une IA Galaxy plus puissante et de nouvelles options de confidentialité, il y a des choses à dire.

Bien que cette version soit prévue pour les Galaxy S26, il est certain que de nombreux smartphones actuels de chez Samsung, à commencer par la gamme Samsung Galaxy S25, qui est la plus récente à ce jour, bénéficieront de cette nouvelle version du système One UI. Vous pouvez retrouver la liste des smartphones qui ont actuellement le droit à One UI 8 sur cette page (en fin de page).

La fin du démarchage téléphonique ?

Avec One UI 8.5, Samsung introduira une fonctionnalité longtemps attendue : le filtrage automatique des appels. Inspirée de ce que proposent déjà Google et Apple, cette fonction permettra à votre smartphone Galaxy de répondre à votre place aux appels inconnus.

Concrètement, l'IA interrogera l’appelant (nom, raison de l’appel, etc.) et affichera une retranscription textuelle en direct. L’utilisateur pourra alors choisir de décrocher lui-même ou non, auquel cas la conversation sera coupée. Une évolution qui est là dans le but de nous aider à lutter contre le démarchage commercial… Si c'est une IA qui est au bout du fil, ça promet.

Des nouveautés pour Galaxy AI

Sans surprise, Samsung envisage d'étoffer la suite d'outils Galaxy AI au sein de One UI 8.5 avec l'ajout de nouveautés :

Traduction en temps réel , en plusieurs langues, lors des réunions.

, en plusieurs langues, lors des réunions. Presse-papiers intelligent capable de suggérer des actions contextuelles en fonction de la nature de l'information (recherche, traduction, résumé, ajout aux favoris).

capable de suggérer des actions contextuelles en fonction de la nature de l'information (recherche, traduction, résumé, ajout aux favoris). Assistant créatif pour les réseaux sociaux , capable de générer des publications à partir d’images.

, capable de générer des publications à partir d’images. Assistant tactile pour traduire ou reformuler le texte sélectionné à l'écran.

Ces améliorations renforcent l'idée de Samsung : intégrer l'IA au centre de l'expérience d'utilisation de ses smartphones Galaxy.

Toujours côté IA, Samsung aimerait se détacher de Google Gemini. Un assistant IA, accessible via un bouton faisant office de raccourci (et accessible depuis l'écran), donnera accès à l'IA générative. L’utilisateur pourra choisir de déclencher Gemini, Perplexity ou Samsung Gauss, selon ses préférences.

Confidentialité avec Privacy Display

Samsung pourrait aussi profiter de One UI 8.5 pour introduire le Privacy Display, mais attention, ce serait une technologie exclusive pour le Galaxy S26 Ultra. Celle-ci cacherait automatiquement l’écran lorsque vous utilisez des applications sensibles dans des lieux publics. Associée à Flex Magic Pixel, elle permettrait de contrôler l’angle de vision grâce à une orientation dynamique des pixels.

Une superbe idée de la part de Samsung.

Un Centre de contrôle personnalisable façon iOS

Dernière évolution notable : le Centre de contrôle. Samsung offrira - enfin - la possibilité de le réorganiser à votre guise : ajout, suppression ou déplacement des raccourcis. Si le redimensionnement des icônes n’est pas encore possible, cette nouvelle possibilité devrait faire plaisir à de nombreux utilisateurs... En effet, ce sera l'occasion de positionner tout en haut de la liste vos raccourcis préférés.

